七一遊行｜涉時代廣場向警擲物　女廣告編輯三罪罪成　還柙候判

去年7月1日有示威者在銅鑼灣時代廣場聚集，警方驅散期間，一名女廣告編輯涉將鋼柱從3樓擲到2樓，圖令警員受傷，包括前警務處處長鄧竟成的兒子、總督察鄧智兆。女廣告編輯否認高空擲物等四罪受審，區域法院法官今日（24日）裁決指，涉案片段拍到被告將鋼柱拿到玻璃圍欄，雖然片中沒拍清擲柱一刻，但由於被告與身邊的人有距離，唯一推論是被告將鋼柱擲到下層，並指行為必有機會令他人受嚴重傷害，最後裁定她企圖導致他人身體受嚴重傷害、高空擲物及盜竊罪成，但刑事毀壞則罪名不成立。法官把判刑押後至明年1月13日，待索取被告的背景報告，期間被告還柙看管。



女被告楊迎曦（35歲，廣告編輯）被控於2020年7月1日，在銅鑼灣時代廣場3樓，企圖致總督察鄧智兆及另一警長嚴重受傷，而意圖非法及惡意傷害他們、盜去及高空掉下鋼柱，並損壞平面指示版。

女被告楊迎曦今被裁定企圖導致他人身體受嚴重傷害、高空擲物及盜竊罪成。(資料圖片)

法官裁決指被告事發前戴白手套 明顯要防止留下指紋

雖然辯方提出情況或有機會，是被告阻止他人擲下鋼柱，但法官認為案中沒有基礎作出猜度，而且有片段顯示被告事發前戴白手套，明顯要防止留下指紋，然後被告更將鋼柱拿到玻璃圍欄，即使片中沒拍到擲柱一刻，但被告與身邊的人有距離，唯一推論是被告將鋼柱擲到下層。

法官指，鋼柱雖然不重，但非輕如鴻毛，被告擲柱到下層必有機會令他人受嚴重傷害，而鋼柱掉下時，更有一名看似是記者的年青蹲地保護頭部，而被告事發時擅自處置屬於商戶的鋼柱，最終裁定她企圖導致他人身體受嚴重傷害、高空擲物及盜竊罪成，刑毀罪則罪名不成立。

案件編號：DCCC1001/2020