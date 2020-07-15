七一遊行｜時代廣場高空擲欄杆座　夫婦涉企圖傷人、刑毀被捕

今年七一遊行被禁，但仍有大批人士響應網上號召到銅鑼灣集結，期間一度湧出馬路遊行。當日防暴警察在銅鑼灣、灣仔一帶驅散群眾，直至晚上速龍小隊進入銅鑼灣時代廣場執法，當警員踏入中庭位置時，有人隨即從高處擲下一支欄杆座，事件無人受傷。警方事後深入調查，昨日（14日）在西營盤一住所拘捕一對夫婦，二人涉嫌企圖傷人及刑事毀壞被扣查。

警方播放當日欄杆座從天而降的片段。（陳諾希攝）

灣仔警區助理指揮官（刑事）關頌賢警司交代案情指，7月1日晚上7時30分，大批警員在銅鑼灣時代廣場地下一帶，發現為數不少的人士流竄到商場聚集，並在不同樓層叫囂，以及作出破壞社會安寧的行為。警方經研判後，決定進入商場執法，當晚速龍小隊沿扶手電梯一路向上前進，惟一踏入中庭位置，一個金屬欄杆座隨即從天而降，雖沒有擊中警員，但卻毀壞商場的一個告示架。

灣仔警區重案組第一隊事後接手調查，調查初期已確定涉案男女。關頌賢指，事發前一兩分鐘1名女子已拿取欄杆座，並由10幾米外位置，拖行至有利位置。女子窺準警方進場時，即時將拋擲向地面，事後與1名男子立刻逃離現場。警方經兩星期調查，昨晚8點許終採取行動，在西營盤住所拘捕一對夫婦，34歲男子從事保險金融業，35歲女子則從事廣告製作，二人均有大學學歷。

關頌賢表示，欄杆座約重7公斤，從5.5米高處擲下，可造成嚴重傷害，而企圖傷人的刑責不會比傷人輕，根據侵害人身罪，最高刑罰可至終身監禁。警方重申警方違法必究，任何人違法都會追究到底，務求將犯法的人繩之以法。