Omicron｜增2宗輸入個案　男機組人員經5國抵港確診帶N501Y

本港今日(23日)新增2宗輸入個案，均帶N501Y變種病毒，未知是否屬於Omicron變種病毒株，其中一人為經5個國家包括埃塞俄比亞、加拿大等抵港的機組人員，兩人均已接種疫苗及無病徵。今日初步確診個案少於10宗。



衞生防護中心正調查兩宗新增輸入的新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計12551宗，過去十四天累計報告77宗個案，全屬輸入個案。

今增2宗輸入個案帶N501Y變種病毒。（資料圖片／梁鵬威攝）

新增個案全部涉及變異病毒株的感染。個案涉及一名36歲男子和一名27歲女子，一人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，另一人由當時（抵港當日）為A組指明地區（高風險）的地區抵港。一人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，另一人於檢疫期間確診。

個案12555為27歲女性，12月19日乘搭VS206由英國抵港，於新蒲崗香港九龍貝爾特酒店檢疫期間確診，患者並無病徵，分別於4月及5月在本港接種復必泰疫苗。

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個案12556為36歲男性機組人員，12月22日乘搭ET3708經埃塞俄比亞、愛爾蘭、加拿大、塞內加爾及比利時抵港，在機場檢測呈陽性，並無病徵，分別於5月及6月在埃塞俄比亞接種國藥疫苗疫苗。