新冠肺炎｜今增7輸入個案　5宗涉Omicron個案　共6人由英美抵港

新冠疫情反覆，本港今（20日）再增7宗輸入個案，其中5宗個案涉及變種病毒Omicron個案、1宗帶有N501Y個案，另有1宗因病毒量不足以進行變種病毒株檢測。當中3人由美國抵港，3人由英國抵港，亦有1人由波蘭和德國抵港。香港至今共錄得19宗涉及Omicron的個案。



▼12月16日國泰貨機機組人員初步確診疑涉Omicron，住所祥興大廈封區強檢▼



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衞生防護中心今日公布，正調查7宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港累計12,534宗個案。新增個案均為輸入個案，當中6宗涉及變異病毒株，其餘1宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。個案涉及5男2女，年齡介乎18至78歲。

衞生防護中心指，其中4人於抵港時，在機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性；2人於檢疫期間確診；其餘1人於機場禁區內，等候轉機期間的檢測結果呈陽性。

．22歲男病人（#12535），居於青衣青衣路1號藍澄灣1座。他於12月7日前往波蘭，同日離港前的病毒病檢測結果呈陰性。他從波蘭、德國經卡塔爾乘搭航班QR818，於12月18日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心抽取樣本，病毒病檢測結果呈初步陽性。病人沒有病徵，CT值大於30，並確認帶有N501Y變異病毒株。

▼12月20日強制檢測公告詳情▼



其餘輸入個案包括︰

．28歲女病人（#12533），12月18日從英國乘搭航班VS206抵港，並於12月19日發病。她於1月13日及2月10日，在內地接種兩劑國藥疫苗。

．22歲男病人（#12534），12月18日從英國乘搭航班CX216抵港，並無病徵。他於7月6日及7月28日，在香港接種兩劑復必泰疫苗。

．68歲男病人（#12536），12月17日從美國經日本乘搭航班JL735抵港，居於竹篙灣檢疫中心，並無病徵。他於5月3日及5月31日，在香港接種兩劑科興疫苗。

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．33歲男病人（#12537），12月16日從英國乘搭航班VS206抵港，居於尖沙咀香港金域假日酒店，並於12月17日發病。他於5月22日及7月18日，在英國接種兩劑復必泰疫苗。

．18歲女病人（#12538），12月19日從美國乘搭航班CX845抵港，並無病徵。她於8月10日在美國接種一劑強生疫苗，再於12月15日在美國接種一劑復必泰疫苗。

．78歲男病人（#12539），12月19日從美國乘搭航班CX845抵港，並無病徵。他於3月11日及4月7日，在香港接種兩劑復必泰疫苗。其後再於11月17日，在美國接種多一劑復必泰疫苗。