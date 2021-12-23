疫苗抽獎︱信和贈1萬元簽賬額予200長者　98歲老友記亦中獎

信和集團旗下黃廷方慈善基金日前向200位年滿 70 歲、已接種新冠疫苗的幸運兒，贈送每份價值港幣1萬元的預付卡簽賬額。黃廷方慈善基金表示，80 歲或以上長者佔約20% ，當中最年長的得獎者已98歲。有得獎者分享指，接種疫苗主因是期望日後可前往新加坡探親；亦有得獎者盼可前往內地旅遊，並出國探望身處海外的孫兒。



信和集團旗下黃廷方慈善基金日前向200位年滿 70 歲、已接種新冠疫苗的幸運兒，贈送每份價值港幣1萬元的預付卡簽賬額。(黃廷方慈善基金提供)

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團早前進行疫苗大抽獎，送出凱滙單位一個，隨後更作出「加碼」承諾，惜接種人數未達標收回。主辦方亦加推與疫苗接種率無關的獎品，基金額外捐出200份每份價值1萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，以抽獎方式送予70歲及以上已接種疫苗。

是次 200 位長者獎得獎者已於 12 月 7 日由外聘服務供應商永安諮詢服務有限公司所設計的專業電腦系統，以隨機形式抽出。

黃廷方慈善基金董事黃永光表示，現時長者的疫苗接種率仍相對較低，故進一步鼓勵更多長者接種疫苗是非常重要。他期望所有長者踏出一步，諮詢專業健康建議後，「盡早接種新冠疫苗，保護自己及身邊的親友。」

84 歲的得獎者林先生在新加坡渡過年少歲月，其不少親人仍在當地居住。他表示：「我之所以決定接種疫苗，是希望有更大機會重返新加坡。回去時，我一定會舉行盛宴，與超過兩年沒見的親友相聚。」82 歲的吳太太則期待離港旅遊，並出國探望身處海外的孫兒。

此外，黃廷方慈善基金亦為「全港社區抗疫連線」提供支援，透過「接種有福」長者健康計劃，贈送逾 50,000 個福袋予於公立醫院或新冠疫苗流動接種站接種疫苗的長者，同時支援舉辦健康講座及提供有關的諮詢服務，盼增加長者對新冠肺炎的了解。