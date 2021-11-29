疫苗抽獎︱欠25萬人打針才達標　抽第二個凱滙單位凍過水？

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團早前宣布，最遲明日（30日）全港有500萬人口已在港接種至少一劑新冠疫苗，將送出價值1,200萬元的凱滙全新一房單位。但距離死線不足一日，本港只有近475萬人已接種首劑疫苗，尚欠25萬人，主辦方仍未公布會否延長是次抽獎限期。
隨著政府研究推出「疫苗護照」至所有餐飲及表列場所，近日接種首劑疫苗人數稍稍增加，上周六（27日）單日有8,351人打針，創近月新高，至今12歲及以上人口接種率為70.5%。
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明日下午5時30分截止登記 欠25萬人打針才達標
信和今年9月宣布，為鼓勵更多香港市民接種疫苗，延長第二輪抽獎活動登記日期至2021年11月30日下午5時30分，若在截止登記日期或之前，全港有500萬或以上人口已接種至少一劑新冠疫苗，凡年滿18歲並已接種疫苗的香港永久居民均可參加抽獎，有機會贏取終極大獎，即觀塘協和街33號凱滙二期5座43樓K室一房住宅單位，樓面面積約468平方呎，價值約1,200萬元。
但是截至今日，全港只有4,748,628人已接種第一劑疫苗，距離500萬人口大關，尚欠251,372人，暫未知主辦方會否延長登記日期。
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「疫苗護照」助谷針 上周六打首劑人數創近月新高
政府正研究推行「疫苗護照」，近日接種首劑疫苗人口有所增加，上周六有8,351人接種，創9月30日（單日11,892人）後的新高，今日亦有7,062人接種首劑疫苗。
至於第三針接種人口，開打首日達16,871人接種，其後人數稍為放緩，今日共有10,599人接種。
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