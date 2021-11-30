疫苗抽獎︱第二個凱滙單位冇得抽？　信和：終極大獎條件未達到

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團7月底預告，若9月底有500萬名本港居民接種最少一劑疫苗，將會加碼送贈另一凱滙一房單位，價值1,200萬元，主辦方早前宣布，延期至11月30日，以鼓勵更多香港市民接種疫苗。

不過，截至昨晚止，全港僅得474萬人已打首針，與目標距離約26萬，達標無望。主辦方今傍晚(30日)宣布，送出第二輪抽獎活動終極大獎的條件、即今日或之前達到500萬人口接種疫苗的目標並未能達到：「我們深信在社會各界的持續及共同努力下，香港疫苗接種率將會持續增長，大家繼續攜手齊心抗疫。」此即意味或不會如期送出加碼單位的終極大獎。



信和及華人置業集團將推出第二輪抽獎，加碼送出觀塘凱滙一房單位。(資料圖片/盧翊銘攝)

▼直擊觀塘豪宅凱滙第二個作打疫苗抽獎一房單位▼



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第二輪抽獎活動終極大獎的截止登記日期至2021年11月30日下午5時30分

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率先推出打疫苗抽巨獎的信和及華置，於9月8日進行首輪大抽獎。首輪送出的首個單位為凱滙3座47D，屬高層單位，內部間隔四正，地方光猛、窗口露台面向西北方，遠眺飛鵝山、獅子山。是次再送出的凱滙單位再升級，為5座43樓K單位，面積約468平方呎，價值約1,200萬元，比首輪送出的單位更大亦更貴，單位露台座向東南，景觀相當開揚，前方可遠眺藍田和秀茂坪市景，右邊一片維港海景映入眼簾。

35歲廚師李先生成為逾250萬登記人士中的幸運兒，奪得價值1,080萬元的觀塘凱滙一房單位，「兩針」做業主。涉及的任何香港印花稅、註冊費及律師費，及首年管理費，均由贊助單位支付。

信和及華置隨後加碼送出另一間凱滙一房住宅單位進行第二輪大抽獎，樓面面積約468平方呎，價值約1,200萬元。信和早前宣布，為鼓勵更多香港市民接種疫苗，延長第二輪抽獎活動登記日期至2021年11月30日，若於截止登記日期或之前，全港有500萬或以上人口已接種至少一劑新冠疫苗，凡年滿18歲並已接種疫苗的香港永久居民均可參加抽獎。



不過，近月接種首人數明顯回落，截至昨晚上7時，已接種首針的本港市民共錄得474萬人，即尚需26萬人始能達標。

此外，主辦方亦推加與疫苗接種率無關的獎品，基金額外捐出200份每份價值港幣1萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，以抽獎方式送予70歲及以上已接種疫苗，並於2021年11月30日或之前登記的香港居民。於2021年11月30日或之前已於香港接種至少一劑新冠疫苗而年滿70歲的人士，並持有有效香港身份證的香港居民（永久居民及非永久居民），均符合資格參加是次抽獎，可於10月8日上午9時正至2021年11月30日下午5時30分期間登記抽獎。

任職廚師的李先生早前參與疫苗大抽獎，獲贈觀塘凱滙一房單位，榮登業主。(資料圖片)

▼直擊獲送的1080萬抽獎禮物 凱滙3座47D單位▼

