聖誕酒店自助餐千元起跳　增25%照爆滿　需預繳全費不得用消費券

聖誕節將至，與至親一同吃頓大餐溫暖又溫馨，加上現時仍未能外遊，節目留港找活動成為了不少人的習慣。



《香港01》抽查本港10間人氣酒店餐廳自助餐，比對去年與今年的平安夜、聖誕節正日及除夕（即12及24日、25日及31日）的午餐及晚餐價格。當中，聖誕節假期（12月24日、25日）8間餐廳的晚餐的價格有所上升，另外兩間則維持去年原價，分別是帝京酒店的花月庭及麗思卡爾頓酒店的CAFÉ 103。



Hotel Icon內的THE MARKET，職員表示，自助餐預約期已爆滿，若選擇星期六、日用餐，需要預約至下月29日年廿九。（Hotel ICON圖片）

當中以Hotel ICON的THE Market價格加幅最多，較去年增200的達25%，除夕夜第二輪晚餐自助餐價為1098元，較去年的798元增加37.6%個全部日子均爆滿，職員指預約期至1月18日，將選擇星期六、日假期用餐則要到下月29日，即年廿九才可作預約；另外亦有三間餐廳的自助晚餐加幅超過10%，包括Eaton HK的普慶餐廳、北角維港凱悅尚萃酒店的The Farmhouse及千禧新世界香港酒店的Cafe East。

然而，酒店自助晚餐不少為接近千元一位，其中港島香格里拉大酒店 cafe TOO及 Ritz Carlton CAFÉ 103價錢為1228元及1288元，並設有用餐時限，其中Café TOO每位價錢比去年上升5%。

吃一頓豐富的自助晚餐最少動輒近千元一位，絕不便宜，但仍吸引到一眾貪吃一族的喜愛，《香港01》今日（23日）以顧客身份致電各餐廳，平安夜及聖誕節（24日、25日）任何時段的自助餐已經爆滿只有部餐廳的除夕夜仍可作預約，當中，麗思卡爾頓酒店的CAFÉ 103，上第二輪自助餐由於時段為晚上10時半至凌晨12時30分，食客需要打針方可入場，影響入座率。

麗思卡爾頓酒店的CAFÉ 103，上第二輪自助餐由於時段為晚上10時半至凌晨12時30分，食客需要打針方可入場，影響入座率。（麗思卡爾頓酒店網頁圖片）

此外，10間餐廳中，最少9間要全數付款或落訂才能確認留位，職員指為訂位高峰期的臨時措施，五星級酒店餐廳幾乎全部要支付全額，其中港島香格里拉大酒店 cafe TOO 、 Hotel ICON The Market、香港康得思酒店The Place、維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse 、Ritz Carlton CAFÉ 103及帝京酒店 花月庭，部分日子要付全費，加上要使用網上信用卡系統過數，因此不能用上消費券，想限期內使用餘額「吃餐好」，要多加留意。