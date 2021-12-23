聖誕節｜灣仔海濱踩艇仔攻略總覽　避免反艇須留意關鍵事項

聖誕徍節再有新去處！灣仔海濱將於明日平安夜（24日）新設維港首個水上腳踏船設施，提供2人及4人腳踏船租借，情侶可於聖誕節觀看維港景色的同時，享受船上的二人世界，不過記者實測全程45分鐘「踩艇仔」後，發現事實不如想像中美好，遊人須留意多個注意事項，以免樂極生悲。



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建議一︰須不斷踏板保持船身穩定

現時正值冬季，東北季候風強勁，雖然活動範圍位於內港，海面相對平靜，但當強烈的海風吹至，或維港上有船隻經過帶來海浪，腳踏船將左搖右擺，須不斷踏板以保持船身穩定。因此亦建議遊人保留體力，以免45分鐘時限過後，無力駛回岸邊。

記者目測浮波約100米長，但中間並無空隙讓腳踏船駛過。（黃寶瑩攝）

至於活動範圍的盡頭，即內港與維港之間設有浮波，以區分水上腳踏船的活動範圍，並阻擋腳踏船離開。記者獨自一人駛至盡頭只花約10分鐘，目測浮波約100米長，但中間並無空隙讓腳踏船駛過，遊人可安心駛至浮波附近觀賞維港美景。惟該範圍的風力較強勁，遊人須量力而為。

建議二︰貴重物品遠離海邊

船隻方面，腳踏船的左右兩旁設有扶手，以阻擋乘客跌落水中，但船身不高，褲袋的物品容易滑落並掉落海中，因此建議市民將貴重物品，放在遠離船邊的褲袋。

建議三︰水深6至8米須扣緊救生衣

此外，雖然活動範圍的水深6至8米，營辦商亦安排2名救生員及救生快艇，可於1分鐘內到達範圍內任何位置。惟欺山莫欺水，駛至海中心目測海床頗深，建議遊人尤其不諳水性者自律，上船前須扣緊救生衣上的兩個扣環，以免意外發生。

建議四︰海岸有礁石須小心行駛

船公司負責人提醒，內港近紅隧出口方向的海岸有礁石，當潮退時會突出海面，呼籲遊人小心行駛；並提醒上船後不應站立，否則船隻重心不穩，將容易翻側。負責人亦呼籲遊人遵守防疫措施，在登記處掃「安心出行」，於腳踏船上亦須佩戴口罩。

內港近紅隧出口方向的海岸有礁石，當潮退時會突出海面，遊人須小心行駛。（黃寶瑩攝）

營辦商規定的10項安全守則︰



1. 登船前須穿著救生衣。

2. 18歲或以下人士，須由成人陪同才可登船。

3. 遊玩時應避免與其他船隻發生碰撞。

4. 除小型隨身物品外，不可攜帶行李登船。顧客可到登記中心租用儲物櫃。

5. 不可攜帶寵物登船。

6. 不可在酒精或藥物影響下登船，職員有權拒絕任何被懷疑受影響的顧客登記，並不會退還已付的船費。

7. 不可在船上飲用酒精飲品、吸煙、吸食藥物及亂拋垃圾。

