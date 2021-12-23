聖誕節｜灣仔海濱平安夜開放踩艇仔　雙人腳踏船100蚊玩45分鐘

聖誕節市民又有新去處！位於灣仔維港海濱的「水上運動及康樂主題區(第二期)」將於明日平安夜（24日）向公眾開放，並設有維港首個水上腳踏船設施，活動將試行半年。現時新開張的價格為100元至280元，視乎日子及時段收費，每節「踩艇仔」時限為45分鐘，市民可於網上預訂。

至於主題區佔地約5,200平方米，其長約280米的新海濱長廊，把港島北的海濱長廊延長四成至7.4公里；內有維港首條不設欄杆的「海岸堤階」，讓市民可無障礙欣賞維港景色。



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灣仔海濱「水上運動及康樂主題區（第二期）」於明日起，設有維港首個水上腳踏船設施，活動將試行半年。市民可邊「踩艇仔」，邊欣賞維多利亞港沿岸美景。場地提供20艘水上腳踏船供市民租用，當中3艘更以Chocolate Rain卡通為主題。

主題區位於灣仔內港，水流相對平靜。水上腳踏船的活動範圍為2.5公頃，水深約6至8米，範圍外設有浮波，以阻擋腳踏船離開活動範圍。為保障遊人安全，場地更安排2名救生員及救生快艇，可於1分鐘內到達範圍內任何位置。

聖誕檔期已滿

價格方面，原定價格為2人船每節200元（即100元1位）、4人船每節280元（即70元1位）。惟新張期間推出不同時段的優惠收費，價格為100元至280元。收費以船隻計算，成人及小童大小同價，但18歲或以下人士，須由成人陪同才可登船。

時段方面，分為平日（周一至周五）及周末或假期（周六、日及公眾假期）；並設有兩個收費時段，分為10時至下午2時、下午2時至下午6時。市民可由今日起，於網站預先訂票。不過活動似乎大受市民歡迎，網站顯示聖誕節期間的日子，所有租船時段已被搶購一空。

而水上腳踏船為每日營運，全年無休，最多提供20艘腳踏船，包括14艘2人船、6艘4人船。2人船最多可承載2名成年人的重量，約150公斤；4人船則為300公斤。每日提供15節時間，每節為45分鐘。到達時限後，岸上將播放音樂，以外船上的鬧鐘裝置亦會響動，以提醒遊人駛回岸邊。

惡劣天氣下暫停開放

場地僅在惡劣天氣下暫停開放，包括3號風球或以上、紅/黑雨、大霧天氣、本區域或附近雷暴及閃電警告。受影響的市民可致電熱線更改船期，或安排退票。而上述惡劣天氣影響解除後，設施將於2小時內恢復營業。

另一方面，土木工程拓展署的顧問，已完成為期一年的水質樣本收集，初步研究結果顯示，水質適合進行次級接觸的康樂活動。

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設維港首條不設欄杆的「海岸堤階」

此外，水上腳踏船設施所在的灣仔海濱「水上運動及康樂主題區(第二期)」，亦於明日同步開放。主題區佔地約5,200平方米，內有維港首條不設欄杆的「海岸堤階」，市民可拾級而下，無障礙欣賞維港景色。而長約280米的新海濱長廊，把港島北的海濱長廊延長四成至7.4公里，市民可從石塘咀沿海濱區步行至炮台山。

主題區內設有多個打卡位，為Chocolate Rain及水上運動為題的藝術裝置和聖誕裝飾，包括「海岸堤階」上一幅長約20米的巨型畫作、小木屋、蘑菇小屋、咖啡杯等。此外，主題區亦是寵物友善場地，歡迎市民帶同寵物遊玩。