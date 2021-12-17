維港踩艇仔過聖誕成真　灣仔新海濱平安夜啟用　租艇200元45分鐘

港府近年積極接駁維港兩岸海濱，位於紅隧港島出入口對開，灣仔海濱水上運動及康樂主題區﹙第二期﹚，將於12月24日，即平安夜當天正式開放，為今年第16個開放的海濱項目。



今次新開放的海濱位置，賣點是提供水上單車租用服務，讓市民於維港內「踩艇仔」。根據營辦商珊瑚海船務資料，遊樂區共提供20隻腳踏船，分為二人船及四人船。



腳踏船今日﹙17日﹚開始供市民預訂，每節45分鐘，二人船每節200元，四人船為280元。不過新開張期間設有優惠，市民最多可享半價。



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水上運動及康樂主題區﹙第二期﹚今日舉行完工典禮，發展局局長黃偉綸、海濱事務委員會主席吳永順出席典禮。

新開放的灣仔海濱空間佔地約5,200平方米，包括長約280米的新海濱長廊，令港島北連貫的海濱長廊，進一步延長至7.4公里。 另外，新設的海濱空間設有「海岸堤階」，為今年《施政報告》中提到，維港首個無欄杆梯級式海岸設計，狀似梯級，其前方是一個由防波堤分隔而成的2.5公頃水體。

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腳踏船今起可網上預約

場內亦提供水上單車租用服務，供市民一享維港內「踩艇仔」滋味，海中踩艇將會先試行半年。根據營辦商珊瑚海船務資料，場內一共提供20隻腳踏船，分設二人船及四人船，今日開始供市民網上預訂。

營運模式方面，營業時間由上午10時至下午6時，每日提供15節時間，每節為45分鐘，每日均會提供服務。至於價錢，二人船每節租金200元，四人船為280元，不過新開張期間設最多可享半價。

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