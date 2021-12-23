8.31暴動案｜陳虹秀等被加保釋條件　官頒判辭稱僅造成極輕微不便

「陣地社工」陳虹秀等8人被控參與2019年8.31暴動受審，陳被裁定表證不成立，另外7名被告則被裁定罪名不成立。律政司早前提出上訴，陳等3人昨被帶至高等法院，律政司申請向3人施加保釋條件，獲法官彭偉昌批准。而法官今(23日)頒發判辭，解釋理據，同意三人不歸押的風險確實偏低，但偏低卻不等如沒有風險。法官指，律政司提出的保釋條件極為寬鬆，只會對被告造成極輕微的不便。



昨被帶上的被告為陳虹秀、賴姵岐及龔梓舜，控方提出的保釋條件包括：保釋金5000元、不得離港、交出所有旅遊證件、居住在報稱地址、若更改地址須於24小時前通知警方，以及每周到警署報到一次。

其中賴接受控方的保釋條件，另外兩名被告反對，最終法官批准控方的申請。

指律政司要求的保釋條件極為寬鬆 只造成極輕微的不便

法官在判辭指，三名被告不歸押的風險確實偏低，但偏低卻不等如沒有風險。法官指，隨時時間和環境的改變，人的想法也會改變。施加保釋條件，保證被告按時歸押。法官指律政司提出的保釋條件極為寬鬆，只會對被告造成極輕微的不便，屬合適的平衡。

對於陳指到警署報到的保釋條件，會影響其外展社工的工作，法官則認為說法空泛，完全沒有具體內容。法官指，陳只需每周一次，走進警署例行報到，而且讓她選擇日子、時段和報到的警署，這對於仍然身處嚴重刑事罪行訴訟程序之中的陳，是完全合理和無可批評的，對於另外兩名被告亦然。

案件編號：CACC278/2021