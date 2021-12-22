8.31暴動案｜控方突要向陳虹秀等2人加保釋條件　須交出旅遊證件

弓中木田「陣地社工」陳虹秀等8人早前被控參與2019年8.31暴動案，最後區域法院法官沈小民於去年9月裁定陳表證不成立，另外7名被告則被裁定罪名不成立。律政司早前以呈述方式對所有被告提出上訴，陳等3人被今（22日）早遭警方緊急帶至高等法院應訊，以讓律政司申請向3人施加保釋條件，終獲法官彭偉昌批准。3人的保釋條件包括保釋金5000港元、不得離港、交出所有旅遊證件等。



警方上周一取得8人的拘捕令

律政司指警方於上周一（13日）已獲得8 人的拘捕令，其中被告陳虹秀、賴姵岐及龔梓舜今早被捕及帶上法庭。律政師向法庭申請向3人施加保釋條件，包括以5千港元擔保外出、交出旅遊證件、不得離港、居住在報稱地址，且在更改地址後須於24小時前通知警方。

辯方質疑眾被告已獲判罪名不成立

陳、龔二人的代表大律師潘熙反對律政司提出的條件，指陳為外展社工，該些條件會約束人生自由，對其工作造成不便，惟法官表示：「完全睇唔到實質影響到工作。」對於潘指兩名被告早前均無罪獲釋放，至上訴階段亦一直有出席聆訊，法官則指現階段不會探討原審法官的裁決對錯，終批准律政司申請。

陳虹秀被裁定表證不成立

8名被告依次為：余德穎（24歲）、賴姵岐（23歲）、鍾嘉能（27歲）、廚師龔梓舜（23歲）、社工陳虹秀（43歲）、速遞員簡家康（19歲）、社工莫家晴（24歲）、廚工梁雁彬（25歲），同被控一項暴動罪，指他們於2019年8月31日，在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。龔另被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他藏有汽油彈及伸縮棍。陳虹秀於去年審訊時裁定表證不成立獲釋，其餘人則被裁定全部罪名不成立。

案件編號：CACC278/2021