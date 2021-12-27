空手道運動員劉知名料在哈薩克賽場染疫　批當地防疫差檢測不可信

由哈薩克返港的體院空手道運動員劉知名日前確診新冠肺炎，他今早（27日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，估計在哈薩克比賽場地染疫，批評當地防疫措施差、檢測可靠性成疑，知悉賽後超過60名參賽者相繼染疫，其中港隊至少7人中招。



劉知名目前仍留醫，連同他已有5名空手道運動員確診，另有至少2人昨日（26日）初步確診。他表示，初入院時喉嚨痛，昨日更感「難捱」，有少許發冷，頭痛變得嚴重，幸好今早精神不俗，不適感大減，只有少許鼻塞。他說，「我CT值算低，即含菌量都算高」，醫生沒有處方藥物，提供了喉糖、化痰素、維他命C等，估計要靠自己的抵抗力對抗新冠肺炎，亦預計至少要留院10日，直至兩次檢測呈陰性，其後再轉酒店或在醫院隔離14天，變相最快24天後才可回家。

哈薩克賽後逾60選手染疫

劉估計自己在哈薩克比賽場地染疫，以其所知超過60個來自不同地區的選手均中招，包括台灣、科威特、柬埔寨、日本、泰國等。他憶述，在當地酒店會佩戴口罩，皆因當地人，甚至執房員工均不會戴口罩，但相信最高危還是比賽場地。最令他不滿是，最後一日決賽時，規定當日比賽的選手才可進入會場，大會卻容許當地人「自出自入」支持本土隊伍。即使大會要求參賽者在場內要佩戴指定口罩，但他指不少隊伍均沒有佩戴或戴得不好。

他說，一同比賽的妹妹劉慕裳已到達美國，同樣擔心染疫，在哈薩克上機前檢測呈陰性，但到美國後至今仍未能預約到檢測，暫時未有病徵。

質疑當地檢測可信性

他說，在哈薩克要檢測呈陰性才可參賽，但次數不頻密，「比賽前驗一次，第三日比賽都係揸返之前的陰性報告去打，即份報告超過三日都仲有效」，認為當地檢測有漏洞及不可信，故在當地零確診，但回國後至少60多人發現染疫。

憂確診影響身體狀況

原定下月底有西班牙賽事，劉知名指在未發現確診前，體院經風險評估後，因當地疫情而決定不會出戰，只安排在亞運會有潛質獎牌得主才可出國參賽，把人數減低。被問及會否擔心確診影響身體狀況，他坦言有少許擔心，「始終唔係自己好認知的病毒，噚日做少少運動都有啲喘氣」。