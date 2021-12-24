新冠肺炎｜5空手道運動員作賽返港初確診　劉慕裳兄長劉知名中招

全球新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（24日）公布，錄得少於25宗初步確診個案。之前有不少香港運動員離港出賽，香港體育學院今日公布，5名本港空手道運動員劉知名、黃卓莉、張珠銀、劉百恒及梁文謙，在完成於哈薩克斯坦舉行的亞洲空手道錦標賽後，抵港時於機場接受檢測後發現對新冠病毒呈陽性反應，由衞生署安排送院接受治療。另外，同行的10名運動員，以及3名教練及工作人員，由於屬於密切接觸者，已被送往竹篙灣檢疫中心。

翻查資料，東奧銅牌得主劉慕裳亦有同行參加賽事，並獲得成人女子個人形銅牌，她今早於Instagram曾「打卡」指身處哈薩克城市阿拉木圖國際機場。體院指她暫時檢測為陰性，目前已赴美國繼續訓練。另外，初確診的劉知名為她的兄長，劉知名剛於全運會奪得銅牌。



38名運動員及工作人員分兩批返港

體院表示，一共38名空手道運動員、教練及工作人員，於上月起分兩批出戰兩項國際大賽，之後亦分兩批返港，當中第一批，包括12名運動員及1名總會團長，一共13人於12月21日回港，現時於檢疫酒店隔離中，暫時所有檢測皆呈陰性。至於第二批的18人，包括全運會銅牌得主劉知名，昨晚從哈薩克經首爾飛抵香港，當中5人對新冠病毒呈陽性反應。

至於其餘4名運動員和3名教練，當中3人已抵達美國及英國訓練，另外4人將前往杜拜繼續集訓；其中在亞錦賽女子個人形勇奪銅牌的劉慕裳，體院指她暫時檢測為陰性，目前已赴美國繼續訓練。