新冠肺炎｜5名空手道運動員確診　4人疑帶Omicron　包括劉知名

衞生防護中心今日（25日）公布，新增25宗輸入個案，當中14宗涉及變異病毒株，9宗暫未有結果，其餘兩宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。確診個案中包括5名由哈薩克返港的體院空手道運動員劉知名等人，分別帶有頭痛、喉嚨痛及咳嗽病徵。其中有4人均確認帶有N501Y及T478K變異病毒株，即意味有機會感染變種病毒Omicron。今日初步確診個案則少於10宗。



另外，早前確診的機場清潔工人，確認帶有Omicron變種病毒。當局指，經公共衞生化驗服務處經基因排序進行比對後，確認個案的基因組與早前一宗由加納和卡塔爾抵港的輸入個案（＃12542）基因組完全一致，亦與近日輸入的Omicron個案的基因組高度相似。中心認為，該男病人在洗手間內工作期間，因曾接觸Omicron輸入個案而受感染，個案會列為與輸入個案有流行病學關連的個案。



衞生署衞生防護中心公布，截至12月25日零時零分，中心正調查25宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計12 581宗（包括12 580宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案，當中14宗涉及變異病毒株的感染，9宗的變異病毒株檢測結果待定，其餘兩宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。個案涉及14男11女，年齡介乎21至80歲。個案中有11人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，14人由A組指明地區（高風險）抵港。當中20人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，其餘5人則於檢疫期間確診。

四宗個案曾於潛伏期逗留香港

新增確診個案中，有四宗個案於潛伏期曾逗留香港。個案12568涉及一名28歲男病人，為本港空手道運動員，居於元朗八鄉河背村一所村屋。他於12月9日離開香港，經卡塔爾前往哈薩克斯坦，同日離港前進行的檢測結果呈陰性。

他從韓國乘搭航班KE607於12月23日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心的檢測結果呈陽性。病人12月23日出現病徵，Ct值少於30，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。

劉慕裳兄長劉知名返港後確診 潛伏期曾居體院

至於個案12569，則涉及一名33歲男病人，同為本港空手道運動員。據悉潛伏期曾居於沙田源禾路25號香港體育學院。他於12月12日離開香港經卡塔爾前往哈薩克斯坦，同日離港前進行的檢測結果呈陰性。他從韓國乘搭航班KE607於12月23日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心的檢測結果呈陽性。病人於12月23日出現病徵，Ct值少於30，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。

正在留院的劉知名，今日在其社交媒體指，現時有喉嚨痛的病徵，但精神良好。

其餘兩宗潛伏期曾居粉嶺榮輝中心及大美督村

至於其餘兩宗曾於潛伏期逗留香港的個案，則包括一名79歲女病人（＃12579）及一名28歲女病人（＃12586）。她們分別居於粉嶺榮輝中心第2座及大埔大美督村一所村屋。

個案12579於12月9日前往英國，離港前於12月7日進行檢測結果呈陰性。她於12月24日從從英國乘搭航班CX252抵港，抵港時在臨時樣本採集中心的檢測結果呈陽性。該名病人無病徵，Ct值大於30，變異病毒株檢測結果待定。而個案12586為本地機組人員，於12月22日前往澳洲，離港前於12月20日進行的檢測結果為呈陰性。她從澳洲乘搭航班CX138於12月24日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心的檢測結果呈陽性。病人沒有病徵，Ct值大於30，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。

國泰回覆指，28歲女病人為機艙服務員，現正接受診治，有關航機會按香港港衞生署及國泰航空的嚴格標準進行徹底消毒。國泰未有回答患者潛伏期曾服務甚麼航班，有多少機組人員受牽連要檢疫，僅指執勤機組人員均已接種疫苗，會為其他機組人員提供一切必須的支援，亦會協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的人士。

▼2021年10月24日強制檢測公告詳情▼



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當局指，為審慎起見，上述四宗個案於潛伏期在港曾居住或到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

至於其餘輸入個案中，四宗個案曾接種三劑新冠疫苗，包括個案12562的67歲男病人、個案12575的80歲男病人、個案12581的36歲男病人及個案12583的24歲男病人。

64歲男機場清潔員染Omicron 累計44宗

另外，今日新增三宗Omicron個案，包括早前公布的個案12555、12556和12557。個案12555涉及一名27歲女病人，在檢疫期間確診；個案12556則涉及一名36歲男病人，於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測確診。

至於早前確診的64歲男機場清潔員（＃12557），經公共衞生化驗服務處經基因排序進行比對後，確認個案的基因組與早前一宗由加納和卡塔爾抵港的輸入個案（＃12542）基因組完全一致，亦與近日輸入的Omicron個案的基因組高度相似。中心認為該男病人，在洗手間內工作期間，因曾接觸Omicron輸入個案而受感染，個案會列為與輸入個案有流行病學關連的個案。本港至今共錄得44宗涉及Omicron的個案。

23歲女到上海後確診 曾住科大宿舍

除本地輸入個案，中心亦宣布，正調查一宗上海確診個案，涉一名23歲女病人。她居於香港科技大學賽馬會集賢樓五樓東翼，12月5日由香港乘坐航班MU508前往上海，於12月3日在當地進行檢測的結果呈陽性。根據病人提供的資料，她於12月22日出現病徵。她於4月28日於內地接種一劑2019冠狀病毒病疫苗（國藥），並於6月10日於內地接種另一劑2019冠狀病毒病疫苗（克爾來福）。病人於潛伏期在港曾居住和到訪的地點亦已納入強制檢測公告。