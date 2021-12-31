百物騰貴｜2022生活開支樣樣加　一文睇清元旦後公共服務加價情況

新冠肺炎疫情持續近兩年，經濟尚待復蘇，不過多項公共事業服務加風四起。明年元旦後，兩電將會相繼加價，中電及港燈電費各加5.8%及7%，分別創9年及16年新高；隨著政府電費補貼將於明年完結，港人勢感百上加斤。

百物騰貴，出行同樣捱貴車資，新巴城巴將於明年1月2日開始加價，另一邊廂，雖然港鐵按「可加可減機制」減價1.85%，以及延續3.8%車費扣減優惠，但公共交通費用補貼將於明年起回復舊制，公共交通費用領取要求重返400元，此消彼長下，市民來年隨時再「瘦荷包」。



疫情持續近兩年，受能源價格飆升、燃氣發電成本上漲影響，兩電電費將見加幅，由明年1月起，中電每度電收費加至128.9仙，加幅為5.8%，創9年新高；港燈每度電收費則為135.3仙 ，加幅為7%，更屬16年最高。受惠於政府電費補貼，市民今年6月起至少有130元補貼，或對加價未有強烈感覺。不過合共1,000元的電費補貼最快於明年5月完結，只剩每月50元補貼，市民每月的電費支出勢較今年飆升，生活恐百上加斤。

新巴、城巴獲港府批准加價合共12%，明年元旦翌日起，將展開第二階段加價3.2%。(資料圖片)

公共服務加幅亦未止息，繼今年4月首階段加價8.5%後，新巴城巴將於明年元旦翌日第二階段加價3.2%；受惠新巴城巴加價，九巴於4月4日起先獲批整體加價8.5%，其與兩巴的聯營路線亦會於元旦翌日加價，根據九巴披露的新收費表所見，聯營路線加價1毫至8毫不等，當中以跑馬地馬場的過海特別線加幅最高，達5.16%。



至於港鐵方面，雖然港鐵將延續3.8%車費扣減優惠至明年6月底，另按「可加可減機制」，港鐵首度破天荒減價1.85%，但與此同時，公共交通費用補貼「加強版」的臨時特別措施，將於12月31日屆滿，明年1月1日起回復舊制，補貼所要求最低的公共交通費用由200元改為400元，補貼上限金額亦降至400元。隨著交通津貼門檻「打回原形」，不少市民或隨時跌出「受惠網」，另多項公共交通服務加價，此即意味市民在交通開支上，或再百上加斤。

考評局亦宣布，2022年中學文憑試考試費將上調2%，按學校考生報考6科（兩個語文科及四個非語文科）計算，考試費合計為3,194元，不過，港府承諾為學校考生代繳考試費，惟自修生則要自行負擔相關加幅。