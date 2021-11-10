電費加價勢難止　政府須緩解能源轉型陣痛

兩電於本周二（9日）公布明年電費加幅，中電為5.8%，港燈為7%。政府和兩電早已向市民警示，隨着本港進入減碳時代，市民將要為兩電添置新基建及使用潔淨能源付鈔，電費未來一段時間繼續上升。能源轉型難免，但政府有責任緩解市民期間陣痛，並透過推動電費收費結構和《管制計劃協議》改革令電價更公平，同時要繼續推動發展多元化的可再生能源，長遠擺脫因為依賴化石燃料導致的電價波動。



香港有75%的輸出電量來自煤和天然氣，兩者價格近期暴漲，今年市民和東主已經感受到燃料帳上升導致電費上升，而兩電明年凍結基本電價而調升燃料費，總體電費將進一步增加。值得注意的是，兩電動用了相當部分的電費穩定基金儲備，加上繼續設有回扣，才控制了加幅，否則加幅更大，但這亦表示往後能抵銷加價的方法又少一項。

煤和氣價飊升的原因眾多，主要包括疫情打亂能源供應鏈、疫後各國為推動經濟增加能源消耗、北歐水電產能和歐洲風能低於預期並要從國際市場搶購天然氣，加上北半球國家預期進入嚴冬等，香港燃料依賴進口，難免要捱貴電。未來一兩年的價格能否回順，視乎氣候和各國控疫成效，但即使全球社會有幸復常，本地電價亦難望大幅回落。

香港早可減少依賴化石能源

話雖如此，香港其實可以在更早時間減少使用化石能源，減低電價波動。這裏是指港府錯失及早引入可再生能源。理工大學學者楊洪興曾估算，假設將全港受陽光照射的地方也裝上太陽能光伏板，光能最多可提供15%本地電量。即使只有三分之一地方實現，那已佔5%。另外，政府一向對風能也拖拖拉拉，兩電的風場項目最快要到數年後才交上環境局審批，再加上興建需時，隨時要十年後才投產，落後於鄰近地區。再者，本地廚餘回收物流鏈一直未成熟，令廚餘發電成效低於預期。若然多項可再生能源和轉廢為能項目已投產，現時兩電已可適度減少化石能源。

雖然政府和兩電已呼應世界趨勢、爭取2050年前碳中和，但其實際作為似乎仍然未夠積極。早前政府表示爭取不遲於2035年把可再生能源在發電燃料組合中所佔的比例提升至7.5%至10%，港燈和中電計劃分別在2030年代和2040年底前淘汰燃煤發電。取而代之，兩電未來需要投資興建用以生產、接收和儲存潔淨能源的設施。

減輕市民負擔 還看政府兩招

在這個問題上，政府必須做好把關和推動角色，見諸於以下兩方面。首先，短期而言，政府繼續適度補助市民商戶電費。政府由2019年起，連續五年補貼住宅用戶以減輕能源轉型的額外電費，又因應疫情於在今年6月至明年5月發放總值1,000元的紓困補貼。財政司司長陳茂波日前稱庫房赤字少於預期，政府絕對有力繼續發放補貼。

第二，政府要求兩電透過改革收費結構推動節能減排。不論在能源轉型前後，社會已要求兩電實施商戶累進收費和住宅分時段收費，直接鼓勵市民節能和履行用者多付，並降低兩電添置新機組應付需求的誘因，從而避免兩電透過《管制計劃協議》肆意增加投資推高回報額。

正如環境局局長黃錦星在兩電加電費的記者會所言，減碳有價。然而，這個成本必須公平合理分配，政府要防止兩電全數轉嫁潔淨燃料和基建開支給市民，亦要在能源轉型期間穩定電價，避免民怨積累，市民願意為環保付出。當然長遠而言，政府與社會各方面均要思考拓展其他更可持續的產電途徑，畢竟無論煤與天然氣都會對環境造成污染，在減碳浪潮下終有被完全取締的一日。