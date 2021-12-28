新冠疫苗｜所有學校未打針僱員1月起三日一檢　未強制必須打疫苗

政府日前公布，今日（28日）起未接種新冠疫苗的政府僱員須三日一檢，教育局向全港中小學及幼稚園等校長發信，由明年1月10日起，所有未接種第一劑疫苗的校長、教師及教學助理均須三日一檢，包括因身體情況不允許接種疫苗而須檢測的個別教職員。

至於疫苗氣泡安排，即明年2月中起政府僱員必須已打疫苗或有醫生證明不宜打針，才可進入政府大樓。教育局表示會密切留意措施發展，如有需要適時公布在學校的相關安排。



教育局向全港中學、小學、特殊學校、非本地課程學校、幼稚園 /幼稚園暨幼兒中心、提供非正規課程的私立學校的校監及校長發信，指跟隨政府宣布，收緊定期檢測安排。（資料圖片）

檢測結果有效期由7日減至3日

教育局向全港中學、小學、特殊學校、非本地課程學校、幼稚園 /幼稚園暨幼兒中心、提供非正規課程的私立學校的校監及校長發信，指跟隨政府宣布，收緊定期檢測安排。新安排下，未接種第一劑疫苗的校長、教師及教學助理，在明年1月4日或之後所進行的檢測，其結果有效期只為三天。換言之，明年1月3日或以前所進行的檢測，其結果有效期仍為一星期；但1月10日起，上述人士須三日一檢。

有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本，深喉唾液測試或快速抗原測試的檢測結果均不獲接受。除非持有醫生證明書，證明健康狀況不允許接種疫苗，否則所有因未接種疫苗而須定期進行的檢測，都必須在工作時間以外按自費原則處理。

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至於政府宣布於明年2月中在政府大樓和辦公處所推行「疫苗氣泡」，教育局指會密切留意措施發展，如有需要適時公布在學校的相關安排。該局強調接種疫苗是治本關鍵的一步，鼓勵學校教職員、學生及家長繼續積極主動接種疫苗。