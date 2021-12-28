健身中心Goji Studios結業　消委會收114宗投訴　涉款236萬

連鎖健身中心Goji Studios昨晚（27日）宣布全線結業，今日（28日）起關閉旗下全線4間中心。消費者委員會表示由本月中至今日5時，共接獲114宗消費者投訴個案，涉及總金額約236萬元，主要涉及一間公司旗下4間健身中心全線結業，並將其會員剩餘會藉和私人教練課程等服務，過渡至另一間健身中心的安排。

消委會指，正積極聯絡相關健身中心負責人，敦促其盡快通知每名顧客所剩餘預繳款額、尚未使用的服務，以至如何處理預繳套票等安排。



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Goji Studios昨晚公布解釋因去年政府收緊限聚令以及市場「不現實」租金，在多次融資未能「力挽狂瀾」下，決定關閉旗下全線4間中心，安排會員可轉至Physical舒適堡完成剩餘會籍及私人教練課程。

消委會：正積極聯絡健身中心負責人 敦促其盡快通知顧客後續安排

不過，消委會今日強調，商戶若因特別原因未能按合約提供服務，須及時和主動聯絡受影響用戶，詳細交代相關過渡安排細節，包括是否牽涉任何額外收費、過渡安排所需要與商戶及另一間健身中心簽訂的文件及條款細則、接受過渡安排與否後果，讓消費者知所選擇。

消委會又指，共接獲114宗消費者投訴個案，涉及總金額約236萬元，主要涉及一間公司旗下的4間健身中心全線結業，並將其會員剩餘會藉，和私人教練課程等服務，過渡至另一間健身中心的安排。

預繳式消費存一定兌現風險 消委會籲受影響人士盡快了解信用卡退款程序

消委會提醒，預繳式消費存在一定兌現風險，一旦遇上商號結業或其他不可預計情況，消費者作為無抵押債權人，有機會無法兌現已購買的產品或服務、取得賠償或退還預繳款額及按金。

對於今次受影響顧客，消委會提醒如用信用卡付款，應盡快了解信用卡退款程序，以及接受申請時限，以減輕經濟上的損失；然而，面對商戶倒閉，信用卡退款的保障機制未必能惠及以信用卡分期付款的人士，消費者仍需負起定期還款的責任。