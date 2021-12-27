健身中心Goji Studios宣布全線結業︰租金不現實加重負擔

新冠疫情已於全球肆虐近兩年，不少行業均大受打擊。連鎖健身中心Goji Studios今晚（27日）宣布全線結業，解釋因去年政府收緊限聚令，以及市場「不現實」的租金，多次融資未能「力挽狂瀾」，決定由周二（28日）起關閉旗下全線4間中心。公司安排會員可轉至Physical舒適堡完成剩餘會籍及私人教練課程。



健身中心Goji Studios決定由周二（28日）起關閉旗下全線4間中心。（資料圖片/鄭子峰攝）

會員可轉至Physical完成剩餘會籍及私人教練課程

Goji Studios的聲明指出，去年政府收緊限聚令，健身中心亦被強制要求暫停營業數個月；而在無法經營的情況下，加上市場「不現實」的租金，令營運帶來沉重負擔。公司稱雖然與多位業主緊密磋商，洽談租約的安排，惟未能達成共識。當時為了繼續向會員提供服務，已盡力多次融資，但未能「力挽狂瀾」，最終決定由周二（28日）起，關閉旗下全線4間中心。

Goji Studios的聲明續指，慶幸獲Physical舒適堡提供客戶過渡安排，可妥善安頓所有會員剩餘的會籍及私人教練課程，並相信舒適堡能為受影響的會員，繼續提供優質的服務。Goji Studios稍後將通知更多過渡的詳情。

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翻查資料，今年4月有傳媒報道，指健身中心Goji Studios要清盤，但其Facebook專頁卻公布，稱已獲新投資者支持，旗下健身中心將如常運作。而自疫情開始後，Goji Studios有多間分店均被業主追租，單在今年3月，銅鑼灣分店和旺角分店已合共被追租513萬元。

舒適堡在Facebook發表公報，稱與Goji Studios洽商後，會為Goji Studios客戶提供健身卡及私人訓練課程安排，強調並不涉及利益交易，純粹出於對同業的支援及維護消費者權益。