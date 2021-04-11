Goji Studios傳清盤　宣布獲新投資者注資　上月曾被追租513萬元

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-11 19:22

受新冠肺炎影響，健身室亦曾爆發疫情，甚至不時要被逼停業。近日有傳媒報道，指連鎖健身中心Goji Studios要清盤，但其Facebook專頁卻公布，稱已獲新投資者支持，旗下健身中心將如常運作。 資料顯示，自疫情開始後，Goji Studios有多間分店都被業主追租，單在今年3月，銅鑼灣分店和旺角分店已合共被追租513萬元。 就公司是否需要清盤、顧客能否退款以及是否獲「白武士」拯救等，《香港01》正向Goji Studios查詢。

近日有傳媒報導，指連鎖健身中心Goji Studios要清盤。（資料圖片/鄭子峰攝）

Goji Studios在Facebook貼文，聲稱已獲新投資者「Urban Animal Holdings Limited」支持，旗下健身中心將如常運作，繼續服務會員。

本港公司註冊名單未見同名「白武士」

翻查資料，本港註冊公司並不見該公司的名字，只有一間名稱相似的「Urban Animal (H.K.) Limited」，該公司的大股東是「梧桐國際發展有限公司」，屬於上市公司，由前地產代理監管局主席梁永祥擔任董事會的執行主席。

另外，有一間英國註冊公司名為「Urban Animal Holdings Limited」，但未知是否正是「白武士」。

曾被追租約513萬元

Goji Studios有多間分店，包括中環、灣仔、九龍灣、旺角、尖沙咀和黃埔。資料顯示，自疫情開始後，Goji Studios有多間分店都被業主追租，在今年3月，銅鑼灣分店和旺角分店已先後被追租240萬元及273萬元。

在今年1月份，《香港01》曾報導Goji Studios各分店於2020年，被業主入稟追租及申請封租令近20次，當中一半入稟紀錄均與旺角分店有關。Goji Studios今年1月曾回覆《香港01》，當時形容政府提供的數十萬元資助只是杯水車薪，而第四輪的資助預計要農曆新年後才可發放，未能如政府承諾及時協助企業渡過難關，又希望業主能體諒及通融，商討租金處理方案。

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