鄧炳強點名斥妖魔化大潭峽懲教所　《立場新聞》：堅持報道真相

網媒《立場新聞》上月報道有在青山灣入境事務中心（CIC）的羈留者，被轉移到懲教署管轄、「第一代智慧監獄」的大潭峽懲教所，提到羈留者需配戴「智慧手帶」及受監控，質疑被羈留者遭受不平等待遇。

保安局局長鄧炳強今日（3日）見記者時，主動點名批評《立場新聞》報道「偏頗、誤導、妖魔化懲教署嘅智慧監獄」。他解釋被羈留在大潭峽懲教所中的人士「最惡劣之中更加惡劣」，智慧監獄設施是為了做好管理。鄧又警告，不論是以媒體或非政府組織包裝，「只要想違法、想危害國家安全，我哋一定會搵證據證明你係犯法。」

《立場新聞》編輯部回應鄧批評，稱會堅持報道真相，認為傳媒的責任是監察權力，並呈現社會各界持份者的意見，包括弱勢社群聲音，「我們深信，唯有充分的言論及新聞自由，讓多元的觀點互相交流交鋒，方有助社會進步，長治久安。」



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指拘留人士屬「最惡劣之中更加惡劣」

鄧炳強今日指主動提及《立場新聞》報道，指1.4萬名免遣返聲請人士留在本港，當中1.1萬人聲請已被駁回，而9,000人因申請司法覆核或司法覆核許可，故仍暫時留港。然而部分聲請人士對本港治安構成很大風險，包括曾經干犯嚴重罪行，故必須被羈留，人數約為300人，佔整體聲請人士約2%；而風險最大的人士主要拘留在大潭峽懲教所。

他形容被拘留人士是「1.4萬人入面最惡劣嘅300個，而最惡劣之中更加惡劣嘅就擺晒喺大潭峽懲教所」。他又指大潭峽懲教所並非難民營，「唔係大家見到可以煮飯食、一家大細嘅難民營；都唔係酒店，係要管理」，而一切行為均是保障被羈留人士及懲教人員安全。

網媒《立場新聞》近日有關「智慧監獄」的系列報道。（立場新聞報道截圖）

指智慧手帶為了解被羈留人士生命跡象

鄧炳強解釋，當中閉路電視及智能手帶等智慧監獄設施是為了做好管理，「全部係以在囚人士嘅安全為依歸。他舉例指，閉路電視設人工智能是希望可監察是否有人群聚集等；而智慧手帶則要協調了解被羈留人士的生命跡象等，「而唔係《立場新聞》因為抹黑而妖魔化呢啲嘢、要監控佢哋（被羈留人士）。」

鄧炳強：一定會搵證據證明你係犯法

鄧炳強又否認當局視羈留人士是「白老鼠」，稱因大潭峽懲教所完成重建故改為智慧監獄，批評相關指控是「污名化」。他又批評《立場新聞》「唔係第一次做偏頗、誤導嘅報道」，並警告任何人或組織說：「只要想違法、想危害國家安全，我哋一定會搵證據證明你係犯法，今日搵唔夠聽日搵，聽日搵唔夠後日搵。」

用媒體包裝又好、用非政府組織包裝又好，只要想違法、想危害國家安全，我哋一定會搵證據證明你係犯法，今日搵唔夠聽日搵，聽日搵唔夠後日搵。只要你有犯法，我哋就有方法搵到證據 鄧炳強

未有直接回應是否即將有拘捕行動

被問到點名批評《立場新聞》報道，當局是否正針對《立場新聞》蒐集證據，調查方向是否涉及國安法，現時掌握了什麼證據，同《蘋果日報》情況是否類似。鄧炳強回應指，「我最尾嗰個警告呢，我無畀特定一個人，我係話所有組織或者個人，無論用咩包裝，只要你有犯法，我就有證據。」至於針對《立場新聞》是否即將有拘捕行動，鄧炳強僅重申，「由於佢作出多番一啲偏頗、誤導、一啲妖魔化我哋執法部門，我作為保安局局長有需要向香港市民講清楚真相。」