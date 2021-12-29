搜立場新聞｜陳朗昇遭警搜屋檢走存摺、記者證　擔心鍾沛權林紹桐

警務處國安處今（29日）早大挸模查《立場新聞》辦公室，並拘捕6名前任及現任高層，同時搜查副採訪主任、記協主席陳朗昇位於沙田顯徑邨寓所及其大埔老家。今早11時許警方離開後，陳朗昇見記者，他稱警方檢走其電腦、手提電話、立場記者證及存摺等物品，他目前最擔心前總編緝鍾沛權及署理總編緝林紹桐，他稱希望各人安好，又強調「《立場新聞》一向都係做專業嘅新聞報道，呢樣係無容置疑」。



《立場新聞》副採訪主任、記協主席陳朗昇表示自己無被捕，目前最擔心前總編緝鍾沛權及署理總編緝林紹桐。（羅敏妍攝）

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《立場新聞》副採訪主任、記協主席陳朗昇今早近11時半見記者，他表示警方今早6時許抵達其沙田寓所，並持手令搜查不足一小時，檢走其個人電腦、電話及平板電腦，警方稱已掌握其大埔老家地址，其後前往大埔老家搜查一個多小時，檢走其《立場新聞》記者證、存摺及提款卡。他估計警方檢走其記者證目的是證明其記者身份，而存摺則是證明他與立場的僱傭關係。

他返回大埔看電視才悉得立場6名前任及現場高層被捕，「唔需要擔心我，我未被捕，佢連協助調查都冇講，淨係話嚟搜屋」。他目前最擔心前總編緝鍾沛權及署理總編緝林紹桐，「希望佢哋各人都安好，冇事啦」，他又補充稱「《立場新聞》一向都係做專業嘅新聞報道，呢樣係無容置疑，全世界人都有目共睹，無論咩罪名、咩東西都改變唔到呢個事實」。

他指，相信警方搜查其寓所的行動與其記協職務無關，警方今早整個行動是針對《立場新聞》，相信屬於其中一部分。