曾被威嚇「會輸得好慘」　林志釉透露涉事官員身份　與會者否認

醫務委員會於2019年商議海外醫生豁免實習方案，表決當天，委員之一、香港病人政策連線主席林志釉直指，自己受到威脅，只好改投政府方案，「有人同我講，如果唔投方案一，我會輸得好慘。」當時他不願指出這警告出自何人。

林志釉上月接受《香港01》專訪時，終透露涉事人士身份，原來是時任食物及衞生局副秘書長（衞生）方毅。林志釉坦言，由於方毅沒有說明是哪方面會「輸」，「因為唔知（指甚麼），所以先畀到我恐懼⋯⋯多多少少有啲影響我個投票意向。」被問到為何現在直言不諱，他指「感覺社會上能夠有發聲機會唔多」。

《香港01》曾聯絡方毅和另一名與會的官員，記者未及說明來意，方毅已稱「我而家唔講喇」，而與會者則否認當天方毅曾經說出「會輸得好慘」一話，亦強調沒有施壓。

《香港01》記者向公務員事務局查詢方毅目前是否仍在政府工作，局方回覆指，就個別公務員的個人事宜，不會作出評論。據悉，方毅已辭職，離開政府，早前公務員需簽署聲明擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對特區政府負責，方毅亦有簽署。



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2019年4、5月期間，醫委會討論海外醫生豁免實習方案，其時火花四濺，本來由政府屬意的方案一與醫學界提出的方案五對決，但「半路殺出程咬金」，林志釉認為方案一太寬鬆，而方案五過於嚴謹，故提出中間落墨的方案六，在兩方勢均力敵下，林志釉成為關鍵一票，當時他曾向外稱，若自己動議的方案遭否決，會投醫學界方案。不過，他最終改投政府方案，會後見傳媒時緩緩道出自己備受壓力。

林志釉上月接受專訪時表示，當時因應身體狀況，他在4月時已接受了一次手術，而在5月7日，亦即表決前一天，他需再做手術，因此在5月6日曾到醫院見醫生，而當天方毅和另一名官員到醫院找他，了解他的投票意向。他憶述，當時方毅「渴望我支持政府方案」，「我問佢『如果我唔投政府方案會點呢』，佢就講話『你會輸得好慘』，我問佢『呢句說話係咩意思』，佢就無好完整或好明確咁講係啲咩。」

方毅本身是食物及衞生局副秘書長（衞生）。（資料圖片）

他直言聽到這句話後，腦海一片空白，「因為唔知（輸得好慘指甚麼），所以先畀到我恐懼。我係個律師，有自己事務所，我唔想有咩麻煩。佢講咗出嚟，多多少少有啲影響我個投票意向。」他坦言本身不覺得兩個方案有顯著分別，因為兩個方案都不能吸引到大量醫生來港，但官員的說話則令他感到只可選擇政府方案。

他認為雖然當時不覺得有生命危險，但兩名官員的施壓方式不恰當，也令他感意外，「作為官員，特登嚟到醫院去搵我，好緊張呢件事，過兩日就要投票，而我第二日就要做手術⋯⋯我就唔覺得政府官員要用呢個方式畀壓力我，呢樣係好唔恰當嘅做法」。被問到為何現在直言不諱，他解釋因已過兩年，期間無事發生，加上「感覺社會上能夠有發聲機會唔多」。

被問到為何現在透露涉事官員身份，直言不諱，林志釉指「感覺社會上能夠有發聲機會唔多」。（黃寶瑩攝）

記者致電方毅，僅提及身份，未說明來意，他已指「我而家唔講喇，唔好意思啊」，並掛線。方毅本身是食物及衞生局副秘書長（衞生），但現時於政府電話簿已找不到他的資料。據悉，他已離開政府，辭去公務員工作。

而當日有出席會面的另一名官員，雖然向記者承認曾聯同方毅與林志釉會面，但否認曾經威嚇，「無講過話會輸得好慘呢啲囉」。該官員稱，政府人員一向會做解說及遊說的工作，當天是向林志釉解釋政府方案的必要性、推行後的好處。被問到是否因為擔心林志釉堅拒投政府方案而施壓，該官員指當時政府人員也有與其他病人組織代表、醫生代表、學院派代表溝通，「不過唔支持（的人士）就要講得再清楚啲」。至於為何急於於醫院會面的問題，該官員稱是林志釉提出醫院較方便他。

林志釉回覆指「發誓肯定佢有講過呢句說話」。食衞局則表示，局方在2019年4月至5月期間，曾經與醫生團體和病人組織，就醫療人手短缺問題以至各解決方案交換意見，並向他們解說放寬非本地培訓醫生實習的必要性，同時亦有商討其他增加本地醫療人手的可行措施。政府基於公眾利益與持份者坦誠溝通並表達政府立場，不存在任何施壓。