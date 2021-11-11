醫委會三名病人組織代表任期12月期滿　僅三人報名全部自動當選

醫委會於2018年改革，加入4名業外委員，當中3人由病人組織選出，分別是香港病人政策連線主席林志釉、香港哮喘會主席陳永佳和「關心你的心」主席梅卓能。3人任期今年12月屆滿，不過新一屆席位卻只有3人競爭，而梅卓能已放棄連任，換上乳癌康復者李兆紅報名。換言之，林志釉、陳永佳、李兆紅毋須經過選舉，可以自動當選。林志釉坦言，沒有選舉並不健康，但難以得知其他病人組織不欲參選的原因。

這3個席位或會影響到決定海外醫生認可醫學院名單的「特別註冊委員會」之組成，因為早前政府曾指，該委員會內或會包括醫委會病人組織席位的成員。不過，《香港01》向食物及衞生局查詢計劃如何處理3個席位適逢換屆的問題，在截稿前未獲回覆。



2018年，香港復康會曾經舉辦選舉論壇，讓6名參選人闡述理念。前排6人便是參選人，其中左一是李兆紅。（香港復康會網頁圖片）

醫委會改革於2018年3月獲立法會通過，同年12月透過57個病人組織互選，選出3人進入醫委會。該屆選舉共有6人競爭，香港復康會曾經舉辦選舉論壇，讓各個參選人闡述理念，結果由林志釉、陳永佳、梅卓能當選，李兆紅以一票之差落敗。3人的任期是3年，由2018年12月21日生效。

林志釉：可能有人覺得加入醫委會做咩都無用

相對之下，今屆在提名期內只有3人參選，並獲足夠的提名，氣氛冷清得多。林志釉直言，沒有選舉並不健康，被問到為何其他病人組織無意欲參選，他估計「可能見到已經有人做緊嘢」，又或者是認為加入醫委會「做咩都無用」。

林志釉認為病人組織的加入，的確能夠促使醫委會加快處理投訴的時間，亦令更多傳媒對研訊內容更為關注，報道增多。 （資料圖片）

不過，林志釉認為病人組織的加入，的確能夠促使醫委會加快處理投訴的時間，亦令更多傳媒對研訊內容更為關注，增加報道。他稱自己在醫委會工作3年，逐漸掌握到醫委會的運作，亦更加懂得與醫委會內的醫生「見招拆招」，相信有以往的經驗，日後可以發揮得更好。他指自己爭取了3次，終成功加入今年1月新開設的第三個初步偵訊委員會，未來會繼續將病人組織的想法帶入去醫委會，就聆訊的裁決、判刑、醫生水平及道德等表達意見。他並稱，計劃聯同其他病人組織、醫委會業外審裁員開會，商討未來3年的工作，了解病人組織對於3名代表未來工作有何想法。

陳永佳稱，過去3年在醫委會聆訊時，都有將病者觀點帶入醫委會，令到醫委會不單有醫護角度，希望未來3年可以繼續擔任病人組織和醫委會的橋樑，表達病人的意見和心聲。他同樣指難以得知其他病人組織不欲參選的原因。梅卓能就回覆稱，因健康理由，故不再參選。

陳永佳稱，過去3年在醫委會聆訊時，都有將病者觀點帶入醫委會，令到醫委會不單有醫護角度。（資料圖片）

上屆競逐失敗、今屆捲土重來的李兆紅，本身是護士，於二十多年前患上乳癌，康復後加入病人組織，2007年成為「創域會」的主席，至2018年退任。她稱自己現時不代表任何病人組織，今次參選是受「病人組織聯盟」主席袁少林邀請，並取得5個病人組織提名。她指自己曾是病人，希望加入醫委會，捍衛病人權益。

梅卓能指，因健康理由，故不再參選。（資料圖片／余俊亮攝）

立法會剛於上月通過修例，加入「特別註冊」制度去引入海外醫生，負責制定認可醫學院名單的特別註冊委員會將於本月開會，但政府仍未公布委員會的所有成員名單。食衞局局長陳肇始曾稱，委員會的10個席位中，會有4人由特首委任，當中3人必須是醫委會成員，他們會來自病人組織或其他專業。

委員會於本月會召開第一次會議，但3名醫委會病人組織成員下月任期便屆滿，記者向食衞局查詢，不再參選的梅卓能是否不會被考慮加入委員會，以免他只工作一個月便需離職，以及政府在委任成員時的考慮因素、決定準則，在截稿前都不獲回覆。

醫委會3名成員料可加入「特別註冊委員會」，但名單未公布。（資料圖片／歐嘉樂攝）

林志釉認為，在特別註冊委員會加入業外委員「有好有唔好」，直言海外醫學院的課程、培訓內容等是很技術性（Technical）的問題，「例如呢間腦科好啲，嗰間婦科好啲」，他亦難以懂得判斷哪間醫學院較為適合加入認可名單。但他指自己若獲委任，可以做好監察角色，「例如如果100間醫學院，有80間都係內地嘅，我一定大聲疾呼！」

他認為政府應該委任12月時仍然在任的人士加入委員會，被問到若政府不選擇病人組織成員加入，而是其他專業人士，他指政府需交代委任的理據，「如果唔搵病人組織加入，個accountability（問責）點樣證明？我哋病人組織代表係需要同病人組織交代呀嘛。」