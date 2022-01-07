專訪｜入醫委會3年　林志釉：加快投訴處理、成功影響醫生判刑

2016年醫務委員會改革風波鬧得全城沸沸揚揚，當時社會部份人期望，在醫委會加入更多醫生以外的成員，尤其是病人組織的代表，有助加快投訴的處理時間，不至於苦候9年才能取回公道；亦盼能改變醫委會「醫醫相衛」的觀感。改革方案通過後，第一屆的病人組織委員在2018年年底上任，去年12月剛好完成3年的任期。

3年過去，病人組織的加入，能否為醫委會帶來新氣象？《香港01》專訪其中一名病人組織代表—病人政策連線主席林志釉，他透露，在新增兩個初步偵訊委員會後，原來積壓的過百宗個案大減至僅餘15宗。他又認為，把病人角度的聲音帶入醫委會能發揮作用，例如曾有一宗醫生非禮病人的個案，研訊小組本來打算判處緩刑，「但我話非禮病人係好嚴重嘅事情⋯⋯有負病人對醫生信任⋯⋯即使呢個醫生認罪，唔代表呢個事情可以輕輕放下」，最終該名醫生被判即時停牌，沒有緩刑。



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醫委會以往一直因「龜速」處理投訴而被詬病，該會秘書處在2017年推算，每宗投訴醫生專業失當的新個案，平均需要6年去處理，而藝人張崇德和劉美娟的個案則更為「誇張」，前後花了9年時間，才能為夭折的兒子討回公道。改革醫委會的方案在2018年於立法會通過後，醫委會新增了一個初步偵訊委員會（PIC1），今年初又再增設多一個PIC（PIC2），這兩個PIC只會處理在18年4月後的新投訴，至於原有的PIC（Deemed PIC）則負責跟進18年4月以前積壓的個案。

舊PIC累積未處理個案大減

林志釉透露，在2019年1月時，舊PIC仍有133宗在2014至2017年積壓的個案未處理，而截至本月，則只剩下15宗。至於2018年的個案，在統計時並無分開新舊PIC去計算，不過該年共接到639宗投訴，現時亦只剩下19宗需要跟進。林志釉稱，舊PIC的個案大多仍在索取專家或法律意見；正向涉事的醫生、醫院等取資料；或是投訴人提出新的論點或證據，故仍需繼續處理，直言舊PIC「可能繼續運作多十年都唔定」。

林志釉認為，把病人角度的聲音帶入醫委會，能對一些研訊的判決、判刑都發揮作用。 （黃寶瑩攝）

2019年社會運動期間接獲3000多宗投訴

至於兩個新的PIC，則因在2019和2020年社會運動、新冠肺炎疫情下，接獲大量涉政見的投訴，兩年的投訴數字均各有3000多宗，較以往平均每年400至600宗，大增幾倍。林志釉指，由於這類投訴的投訴人多為匿名，無法根據法例要求去宣誓，故大多難以跟進。他認為，若撇除這類個案，「條隊暢順咗」，又形容自己所屬的PIC2不算有積壓的個案。醫委會在回覆查詢時指，未有就每宗個案平均處理時間作出最新統計。

新增灣仔辦公進行聆訊加快審理案件速度

林志釉指出，由於PIC和研訊小組中必須有業外委員或審裁員，故改革後業外委員由4人加至8人、業外審裁員大增，均有助開設更多PIC和研訊小組，加快投訴處理時間。加上醫委會最近又會利用灣仔一個辦公地址進行聆訊，因此現時審理的案件大多是3、4年前的投訴，較往日為短，「證人出嚟（作供）仲歷歷在目」。他相信，加快處理能令投訴人早日釋懷，或是被投訴的醫生及早「還返清白」。

林志釉認為，19年醫委會討論海外醫生豁免實習方案時，他提出自己的方案，「或多或少影響咗好多，醫生業界、政府嘅部署」。（資料圖片／梁鵬威攝）

另一方面，在病人組織加入前，醫委會一直被質疑「醫醫相衛」。加入3年，對此林志釉直言，「醫醫相衛唔係一個好明顯嘅做法⋯⋯但係咪無醫醫相衛呢？我見唔到嘅嘢唔代表無。」他認為，研訊小組5名成員中有3人都是醫生，但定罪率仍高，「仲係咪醫醫相衛呢？」他又指，若病人組織願意受訪，令市民更明白醫委會的工作，透明度增加，相信亦可消除疑慮。

非禮病人案醫生被判即時停牌無緩刑

他強調，把病人角度的聲音帶入醫委會，能對一些研訊的判決、判刑都發揮作用，例如曾有一宗醫生非禮病人的個案，研訊小組其中一名成員本來認為可以考慮判緩刑，但他認為不可接受，「我話非禮病人係好嚴重嘅事情，喺診所發生，有負病人對醫生信任。所以即使呢個醫生認罪，唔代表呢個事情可以輕輕放下」，最終研訊小組成員被說服，判處該名醫生即時停牌，沒有緩刑。

19年醫委會討論海外醫生豁免實習方案，最終因主席有兩票，結果政府方案「跑出」。（香港01製圖）

談到在醫委會中「成功爭取」的經驗，林志釉提起2019年醫委會討論海外醫生豁免實習方案時，他不站在政府一方，亦無支持醫學界的方案，反而「獨辟蹊徑」，提出自己的方案，「或多或少影響咗好多，醫生業界、政府嘅部署」，雖然最後該方案最先被否決，但他認為能引發到討論，「本身就係成功」，「最成功嘅一樣嘢，係挑起咗大家對於有病人組織喺入面嗰一票嗰個力量，嗰一票係可以令到好多人都驚。」

不過，他亦坦言自己人微言輕，部份意見或不被接納，例如在討論修例免試引入海外醫生時，他認為引入的醫生應集中於公立醫院服務，但主席劉允怡則指「大學教授好辛苦㗎，教書又要睇症，佢哋都係為香港市民服務啊嘛。」

林志釉點名批評另一名病人組織代表、哮喘會主席陳永佳令他很失望。（黃寶瑩攝）

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改革醫委會風波中，病人組織代表本由特首委任，後改為互選，但坊間曾有聲音質疑病人組織成立門檻低，或易於受政府操控，亦或有人混水摸魚。3年過去，回望這些質疑，實際上有無道理？林志釉不諱言，點名指另一名病人組織代表、哮喘會主席陳永佳令他很失望。他解釋，19年政府屬意的豁免實習方案，是由港大教授鄧惠瓊和陳永佳共同提出，加上當時病人組織內部討論不同方案時的情況，曾令他感到撲索迷離。

「點解有人會走咗去支持政府個方案㗎呢？其實政府個方案係唔應該搵一個病人組織代表去Endorse（擁護）佢。」及後陳永佳被委任為醫院管理局大會成員、特別註冊委員會成員，「從我呢幾年嚟喺醫委會睇到嘅觀感，佢（陳永佳）同政府委任嘅代表無咩分別囉！」

不認同病人組織代表站政府一方

林志釉認為，一旦病人組織代表站了在政府的一方，即使希望為病人爭取更多權益，也因角色尷尬而難以施壓，「我哋一定係話政府做得唔夠㗎，如果你已經企咗喺政府嗰邊，你同政府可以講啲咩呢？你會唔會批評政府呢？當你已經係政府囊中物嘅話。」點名批評，是否不怕鬧翻？林志釉直指「我對佢無期望」。

林志釉批評陳永佳如同政府委任的委員一樣，與政府站在同一方。 （資料圖片）

記者曾多次透過電話及短訊聯絡陳永佳，欲知他對林志釉指控的回應，惟在截稿前他都未有回覆。

2019年，5月初病人組織聯盟開會。台前左起：梅卓能、陳永佳、聯盟主席袁少林、林志釉。（資料圖片／余俊亮攝）

另外，《香港01》早前報道，新一屆病人組織代表之一的李兆紅現時不代表任何病人組織，林志釉稱從報道中才得知這事，擔心她日後如何與選民、病人組織交代自己的工作，又指出法例並無訂明參選人需要是病人組織的成員、執委，僅要求投票的病人組織需要是註冊社團。李兆紅回應指，參選是受「病人組織聯盟」主席袁少林邀請，她目前仍屬「創域會」會員，與該會委員會有聯繫，可以將醫委會重要訊息帶到創域會，有需要時該會委員會亦可討論。

袁少林則指，李兆紅上屆已有參選，大家常見面、聯繫，故向她了解有無打算再服務，雖然知悉她不再是創域會主席，但認為不代表她不再關心病人事務，「只不過無個崗位喺度」，強調自己邀請有意願、能力、對醫委會有認識的人，而非完全無關的人參選，又指醫委會業外委員日後可透過該聯盟的活動與病人交流、匯報工作。