搜立場新聞｜立場停運　記協：感痛心將全力協助　促警捍新聞自由

警方國家安全處今日（29日）清晨以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」拘捕《立場新聞》至少7名現任或前任董事及高層、搜查《立場》辦公室，並凍結6,100萬資產。《立場新聞》其後宣布，即時停運，並將於日內移除新聞網站及所有社交平台。除了已請辭的署任總編輯林紹桐外，全體員工亦已即時遣散。

記者協會發聲明指，對《立場》停運感痛心，將盡力為受影響的員工提供協助。聲明又指，深切關注警方屢次以國家安全之名，拘捕傳媒高層，及搜查儲有大量新聞材料的新聞機構，批評警方的行動引發寒蟬效應，嚴重衝擊新聞自由，促請警方按照《基本法》保障新聞自由。



▼12月29日 200警力搜《立場》辦公室▼



+ 4

香港記者協會傍晚發聲明指，對於《立場》停運表示痛心，將盡力為受影響員工提供協助，呼籲有需要的同業聯絡該會，並同仍在新聞崗位堅守到最後、致力捍衛新聞自由的同業致敬。

聲明又引述《基本法》第27條，列明保障香港市民的言論及新聞自由；《公民權利和政治權利國際公約》第19條、《香港人權法案》第16(2)條亦保障了市民的言論及新聞自由，批評警方在一年內，多次借國家安全之名，拘捕傳媒高層，及搜查儲有大量新聞材料的新聞機構，強調深切關注警方的行動。

（立場新聞FB截圖）

聲明又提到，短短一年內，《蘋果日報》和《立場新聞》相繼被指干犯危害國家安全等罪行而倒閉，形容警方的拘捕行動引發寒蟬效應，對《基本法》保障的新聞自由造成極大衝擊，促請警方依照《基本法》保障新聞自由，使新聞從業員能免於恐懼地履行採訪天職。