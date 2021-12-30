600無人機除夕夜表演　維港上空倒數　化身時鐘、帆船空中滑行

明天（31日）便是大除夕，今年在疫情稍為緩和下，慶祝活動亦增加。去年曾與內地的bilibili、央視頻，以及TVB舉辦跨年倒數的New TV，今年亦會再於中環海濱活動空間舉行跨年演唱會，並如上年般設無人機表演。《香港01》昨晚（29日）直擊無人機表演試練，約600架五光十色的無人機合演不同圖案、文字，例如倒數的時鐘，又化身成帆船，於維港上空滑行，整個表演歷時約13分鐘。



+ 1

New TV舉辦的「2021美麗的夜香港跨年演唱會」，活動包括演唱會和無人機匯演，明晚於中環海濱活動空間舉行，座位達1.6萬個，預計耗資3,000萬元。翻查網上售票系統，除了無障礙通道座位區，以及價值12,000元、含6張劃位門票的貴賓位，其餘門票都已售罄。

去年New TV的跨年倒數晚會，同時設無人機表演，當時號稱過千架無人機在維港上空表演，但當時因疫情關係，不設現場觀眾，更被網民發現表演只屬錄播片段，除夕夜並無過千無人機在維港上空盛舞。

部份有份參與演唱會的歌手



+ 1

今年的無人機表演終設1.6萬名現場觀眾，可以現場直擊無人機盛舞，不過數量減至約600架。New TV總經理陳影彤表示，由於首設現場觀眾，需顧及安全問題，無人機需與觀眾相隔至少50米才可起飛，不過強調無人機表演會與演唱會同步舉行，並與演唱會主題對應，化身成不同圖案，而且為彌補無人機數量減少，在設計圖案上亦更花心思，相信不會影響可觀性。

記者現場直擊無人機演練，五光十色的無人機從地面起飛，據了解每架機最高可飛至90米，之後逐漸化身不同圖案及文字，例如倒數的時鐘、年份及秒數，之後又可組成帆船圖案，在維港上空滑行。陳影彤表示，一共演出不多於10個圖案，但其餘圖案先保持神秘。

表演一共歷時約13分鐘，陳影彤表示，去年完成首次演出後，便一直策劃今次項目。她坦言，成本是一大挑戰，本身香港難以尋覓合適場地，而且無人機的價格高昂，形容整體成本「唔係普及性嘅價錢」，不過具體金額屬商業秘密，希望表演為市民帶來新體驗，認為現場觀賞與影片是「兩回事」。

New TV總經理陳影彤（廖雁雄攝）

入冬後的維港風勢頗為猛烈，New TV技術總監謝苗為表示，今年提升了無人機的抗風能力，維港一般可達4級風力，而無人機則可抵抗6級風力。

另外，2018年旅發局亦曾舉行無人機表演，但一度受到信號干擾，結果100架無人機有約40部墮海或損毀。謝苗為表示不評論當年旅發局的意外，不過是次表演的無人機，每一部都有SIM卡，相對難以干擾，而且通訊局亦會到場協助，檢查會否出現干擾源。

為確保表演安全，謝苗為表示，表演航道會清空途人，而且無人機設有電子圍欄技術，不會飛出指定範圍。另外，無人機操控員來自不同地方，至少有4年經驗以上。