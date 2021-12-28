MIRROR旅發局除夕倒數演唱會西九實施人流管制　場外偷聽有方法

由旅發局主辦的「香港跨年倒數演唱會」將於周五（31日）除夕晚舉行，表演歌手包括當紅男子組合MIRROR。演唱會將同步透過直播，與全球觀眾共同跨年。為方便持票觀眾參加演唱會以及迎接新一年，西九將於除夕實施人流管制及特別交通安排。

不過演唱會觀眾數量有限，相信不少MIRROR的粉絲，仍然希望能到場地外圍，於現場遙距收聽演唱會，下文將介紹「搶灘」攻略。



旅發局：入場觀眾須持有實名門票及「安心出行」手機

西九藝術公園大草坪今日已在搭建舞台及放置座位。旅發局提醒，入場觀眾須持有實名門票、與門票名字相同的身分證、裝有「安心出行」的手機，但無須攜帶針咭。屆時，觀眾在核實上述資料後，將獲發一條橙色紙製手帶。

表演開始前2小時開放 場地設多個帳篷供休息 每個限1人進入

旅發局指，演唱會場地將於開始前2小時，即晚上8時起開放，確保觀眾有充裕時間入場場內不准飲食及須時刻佩戴口罩。至於觀眾席分為6個區域，每相隔6人便設有1個空置座位，場外亦設有多個帳篷，供觀眾休息喝水，每次進入人數上限為1人。

場外設2米高黑屏 防止公眾試圖聚外圍觀賞

旅發局續指，演唱會場地外的行人路將會封閉，作為緊急道路使用；而場地亦將會被2米高的黑色屏幕阻隔，防止公眾人士試圖聚集於外圍觀賞。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興更指，非持票市民無法到達場地外圍，「冇飛嘅朋友係冇機會睇到。」

西九海濱及草地維持開放 料能聽到演唱會歌聲

不過經過記者於現場目測，未能獲得門票的市民，尤其是MIRROR的粉絲，仍有機會「偷聽」。雖然當晚演唱會場地外圍將會封閉，但西九海濱及草地維持開放。而當日的人流管制措施由4點起實施，即市民須避開人潮提早進入西九文化區，只要成功踏足該區域，到達場地附近的位置後，則代表「搶灘」成功。

西九管理局：人流過多將禁止市民進入

西九文化管理局傳訊及公共事務總經理吳璟儁指，任何市民可在下午6時前，自由進出西九文化區。第二階段為單向人潮管制，由下午6時起實施。持有入場門票的觀眾，可從西閘入口進入文化區，最早8時便可進入演唱會場地。若區內人流分布太多，將暫時禁止市民入場，但「唔需要趕人走」，故呼籲市民當日須留意最新消息。

多條巴士小巴線須改道

警方補充指，當日將安排多條巴士及小巴線改道，包括︰九巴296D；小巴線26、26D、74、74D、77M、74S。警方將在匯民道，設的士和私家車臨時落客點。

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除夕黃昏起實施單向人潮管制 僅一入口可入西九

西九文化管理局實施的人流管制措施，以及特別交通及泊車安排詳情如下：

·由下午2時起，除戲曲中心停車場外，西九區內停車場關閉。



·由下午4時起，行人道路方面，連接西九藝術廣場，及九龍站上蓋的藝術廣場天橋封閉；藝術公園（E區）、F區停車場和項目辦公室停車場，所有車輛必須離開。



·由下午6時起（或因應訪客人數提前實施），實施單向人潮管制：前往藝術公園的公眾人士，須經香港西九龍站綠化空間及柯士甸道西進入，僅得西九龍海濱長廊西閘入口可離開。而博物館道及文化道將會封閉，只有持許可證的車輛方可進出。



·由午夜起，公眾人士可經西九龍海濱長廊西閘入口，或博物館道離開。當警方解除西九區內的封路措施時，博物館道及文化道將重新開放。



西九文化區管理局指，人流安全管理措施、特別交通安排及場地特別開放安排將視乎區內實際情況隨時更改。管理局強烈建議訪客盡量乘搭公共交通工具前往西九。公眾人士應遵從現場警務人員的指示，並密切留意指示牌及廣播。管理局並呼籲訪客屆時互相忍讓，保持適當社交距離。

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