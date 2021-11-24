MIRROR演出旅發局跨年倒數演唱會　逾20萬人登記　超額約65倍

【MIRROR /姜濤 /Anson Lo /Edan /2022年／旅發局 /除夕倒數 /新冠疫苗接種】旅遊發展局本月初前公布，今年12月31日除夕將復辦實體倒數活動，並首度改辦「香港跨年倒數演唱會」，演出歌手包括人氣男子組合MIRROR、許廷鏗等。

旅發局表示，一連10天的登記期今日（24日）下午結束，共有超過20萬人參與，活動將由電腦系統隨機抽出1,500名登記人、即共3,000名參加者，即超額登記約65倍，中獎率0.015%。



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旅發局表示，抽獎結果將於12月3日公布，得獎者會於12月3至5日期間接獲短訊通知，市民可在活動網站查閱結果。

旅發局重申，演唱會門票採用實名制，得獎者及同行者須於12月3至13日期間，帶同得獎短訊﹑香港身份證及新冠疫苗接種紀錄，一同親身前往指定地點領取門票，不接受任何授權代領。

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「香港跨年倒數演唱會」將於12月31日晚上10時至1月1日凌晨12時半，在西九文化區藝術公園舉行，演出歌手及團體包括江海迦（AGA）﹑許廷鏗﹑李幸倪（Gin Lee）﹑馮允謙﹑鄭欣宜﹑MIRROR，以及香港管弦樂團。演唱會將同時透過電視及網上全球直播。