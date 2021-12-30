新巴城巴周日第二階段加價　最高加1.4元　有條線全年合計加15.6%

新巴城巴去年獲批加價12%，今年4月先首階段加價，本周日、即明年1月2日再加3.2%。兩巴今日（30日）公布第二階段加價後票價，各路線加價1毫至1.4元不等，觀光巴士路線H1、H2線加價金額再次冠絕兩巴各線。不過，以加價幅度計算，來往中環（交易廣場）及赤柱市場的6號線較今年4月再增6.52%。

加價重災區是港島區內路線，大部分整體加幅都逾12%，其中來往深灣及華富（北）的48號線兩階段合計加幅達15.6%，過海路線加幅則相對較低。新巴城巴指，新票價將於明年1月2日凌晨2時30分起生效。



觀光路線H1和H2新價$39.8 衞冕加價金額最高路線

新巴城巴於去年3月獲批加價12%，去年4月4日已首階段加價8.5%，明年1月2日起將再加價3.2%。按兩巴最新的收費表，各路線加價1毫至1.4元不等，上次加價金額最高的「人力車」觀光路線H1和H2今次再「衞冕」，由38.4元加至39.8元，累計兩次加價，合計加4.6元。

中環來往赤柱市場6號線加6.52% 高於平均加幅

港島區內大部分路線是次加幅都比3.2%高，其中來往中環（交易廣場）及赤柱市場的6號線，再加6毫，較4月增6.52%；中環（天星碼頭）往海洋公園的早上特別路線629亦加價8毫，增幅為6.45%。

不過，是次加價過海路線增幅明顯較低，962X來往屯門及銅鑼灣，是次只再加1毫，加幅不到0.5%，其餘獨營過海路線加幅亦不過4%。

全年平均加12% 48號線加幅達15.6% 第二階段新價1月2日凌晨2時30分生效

加價重災區是港島區內路線，大部分整體加幅都逾12%，其中來往深灣及華富（北）的48號線兩階段合計加幅達15.6%，過海路線加幅則相對較低。新巴城巴指，新票價將於明年1月2日凌晨2時30分起生效。

早前兩巴母公司匯達交通行政總裁譚利民接受《香港01》專訪時透露，加價後仍面對虧損，現時每月仍蝕2,500萬元，更形容港島路線平均車費「平過蛋撻」，當時指會於皇后山及屯門等新發展區建立交通網絡，亦指市民要有心理準備，巴士可能要年年加價。