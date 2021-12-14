投票日免費乘車︱林鄭：營辦商自願出資　不影響日後審批加價

政府上周宣布投票日九巴、新巴、港鐵及電車等公共交通工具將可免費乘搭。特首林鄭月娥今日（14日）回應相關安排原因時強調，有關安排由各公司自行出資，不涉公帑，也不影響日後審批加價。

她認為，公營交通營辦商有意願支持選舉，亦明白自身的「社會責任」，因此運輸及房屋局與相關公司商量後，各營辦商自願出資支持今次選舉的重大日子，提醒選民當天是投票日。



強調屬自願出資

林鄭月娥在行政會議前見記者，她表示選舉改制後的首場立法會選舉意義重大，可令香港回復行政立法互相制約、互相配合，令香港向前走，提及近日各行各業也做了很多工作呼籲市民投票，包括商業大廈屏幕出現呼籲投票標語，以上行為都屬自發性。

她說，運房局近日與交通營辦商商量過後，對方自願提供協助支持選舉工作，又稱每一間公營交通營辦商也會預留款項作回饋性開支，因此是次措施不影響政府日後審批加價。

免費乘車優惠與投票率非有直接關係

林鄭回應另一記者提問時，表示相信公共交通公司認為自己有社會責任，所以他們與運輸及房屋局商討時有此建議。她亦提到，今次安排並非與投票率直接相關，承認大部分票站與選民住址的距離不遠。今次的行動，是公共交通公司作為共同社會責任的一部分，提醒大家「今日是投票日，希望市民當日出行時，亦到投票站投票」。