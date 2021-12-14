匯達交通譚利民︰加價後仍月蝕2500萬　車費平過蛋撻或要年年加

新巴城巴今年初獲政府批准分兩階段加價12%，4月票價先加8.5%，明年1月會再加3.2%。兩巴母公司匯達交通行政總裁譚利民接受《香港01》專訪時透露，直指加價後仍面對虧損，現時每月仍蝕2,500萬元。

譚利民形容，香港巴士車費非常便宜，兩巴港島路線平均車費「平過蛋撻」，卻維持高水準服務，預告「平價搭車」模式或將難以維持，「公眾未來或有需要明白及預期，巴士票價每年都要加價，才能令業務回到健康情況。」



本港新冠疫情緩和，市民回復正常出行模式，譚利民指，虧蝕情況確有改善，惟東鐵線過海段明年通車，預料為兩巴業務帶來顯著影響，預計要簡化路線，改善班次吸引市民多坐巴士。近月兩巴更於皇后山及屯門等新發展區建立交通網絡，冀扭轉劣勢。



新巴城巴去年易手，新創建以32億元將兩巴售予私募股權投資公司善水資本等財團，兩巴母企改名為匯達交通。匯達交通行政總裁譚利民近期接受《香港01》專訪，形容公司財政相當困難，投資者已投放3.73億元，但4月加價後，現時每個月仍虧蝕2,500萬元，需要找方法扭轉劣勢，令公司財政可維持。

兩巴於今年初獲准加價12%，在疫情經濟不景下大幅加價，引起公眾不滿。譚利民說，香港巴士票價便宜得不可置信（incredibly cheap），形容港島路線的巴士車費低廉，平均4.8元，「平過蛋撻（cheaper than an egg tart）」。兩巴過去12年只加了兩次價，而機場線的城巴機場及北大嶼山巴士網絡專營權由1999年營運起，更是從來無加價。

翻查兩巴於今年4月4日加價後的車費表，港島路線由2.9元至14.1元不等，而蛋撻售價豐儉由人，2.5元至12元都有。

預告巴士車資或會「年年加」

經營成本年年增加，但要以低票價，維持高質素服務，譚利民形容「這是超凡的（It was extraordinary）」，惟過去模式不再可行，公眾或要有心理準備，巴士車費未來將會「年年加」。他說，加價只是其中一個「開源」方法，兩巴正與政府商討多個選項，可以由政府提供資助，或有其他盈利方式等，指出如港鐵的營運模式亦可考慮。

新冠疫情之下，遊客客量大跌，連帶服務邊境及機場的巴士路線都大受影響。譚利民說，「疫情把最賺錢的路線變成最差的路線，令過去交叉資助的效果消失，甚至比消失更差，那些路線都出現虧蝕。」雖然疫情緩和之下，兩巴業務有所改善，新巴客量較正常僅下跌7%，接近正常水平，城巴香港島及過海路線跌14%，城巴機場及北大嶼山路線續跌42%，整體客量合計跌14%。

疫情曝露巴士業務的問題，過去的模式已要終結，我們要看未來如何改正。 譚利民

東鐵明年中伸延過海 兩巴冀在會展站附近加強網路接駁

惟一波未平一波又起，東鐵線過海段預計明年6至7月通車，譚利民預計對兩巴過海路線會帶來顯著影響，指需要調整服務，並正與運輸署商討，預計重新規劃在灣仔會展站附近的巴士服務，並加強其他地區的班次和網絡。

譚利民續說，東鐵過海線通車是公共交通正常發展，會努力整合巴士與鐵路之間的服務，讓乘客可以有「無縫（seamless）」接駁的體驗，正與其他交通營辦商提出不同模式，看可以如何提升乘客的感受，令乘客選擇乘搭公共交通工具。

城巴今年亦搶攻新發展區，先是投得4條皇后山新巴士線，亦再獲批出屯門54區共6條巴士線。譚利民說，新界過海線是相對財政健康的路線，對於成功投得有關路線感興奮，但指出所有新路線都要守，短期對業務有一定負擔，但期待會逐步有所改善。

譚利民︰希望票價系統可以精簡

譚利民坦言，即使所有疫情帶來的影響全部消失，公司財政仍未能維持，需要有更多方式作出改變。他說，個人覺得現時的票價系統相當複雜，遊客或會感困惑，前往同一地點可能會有多條路線收取不同價錢，「我希望票價系統可以精簡」，現時正向政府提出多個可行方案。

我們的目標是令市民愛上坐公共交通工具，我希望市民是主動選擇乘坐巴士，不是需要搭車。 譚利民

被問兩巴會否合併 譚利民︰所有選項都在討論中

他以港鐵為例，乘客能清晰知道路線會前往指定地點、何時會有車，但坐巴士時，未必完成掌握途經位置，應在甚麼車站下車，認為需要整體作簡化，令乘客有更簡單舒適的體驗。至於簡化系統是否即需要整合更多路線，甚至兩巴合併，譚利民說，所有的選項都在討論中，路線上亦有一整隊出色團隊檢討。

曾任中西區交通運輸委員會增選委員的民主黨交通事務發言人莊榮輝說，市民對巴士服務有需求，居住於偏遠地方的基層居民很多時沒有選擇，一定要坐巴士，對於巴士加價一定不會太贊成。他說，兩巴虧蝕同時，要反思有否落力改善服務以及有效率地運用成本，「唔係做蝕就嗌錢」，指新巴城巴部分「流水線」已不合時宜，亦可以考慮推出月票及長途線，認為現時兩巴是「打開口牌」，冀政府可以有更多津貼補助。