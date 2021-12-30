卓悅創辦人葉俊亨等　涉要公司高價租單位賺逾4千萬差價　遭索償

卓悅創辦人葉俊亨、葉妻鍾佩雲，葉的胞弟葉國利，被指擔任卓悅化粧品批發中心有限公司的董事期間，促使卓悅化粧品以較高的價錢，向三人間接控制的公司，租用深圳的舖位，從而賺取中間的差價逾4100萬元。現時持有卓悅化粧品的Bonjour Group Limited，昨(29日)入稟高等法院，向他們追討損失。



原告為Bonjour Group Limited，現持有卓悅化粧品批發中心有限公司(下稱卓悅化粧品)；被告為葉俊亨、鍾佩雲、葉佩亨的胞弟葉國利、雅明有限公司和名峰發展集團有限公司(下稱雅明和名峰)。

卓悅月付租金75至92萬人民幣

原告在入稟狀指，首三名被告於涉案時期，為卓悅化粧品批發的董事，同時亦間接控制雅明和名峰。

於2014年，卓悅化粧品和雅明達成協議，雅明批准前者使用深圳沙頭角中英街廣場的舖位，每月的費用介乎83萬至92萬人民幣。名峰於2017年，和卓悅化粧品簽訂補充協議，卓悅化粧品可繼續使用該舖位至2021年，每月的費用介乎75萬至92萬人民幣。

被告以20至30萬人民幣租用單位

惟卓悅化粧品於本年8、9月發現，首三名被告一直以每月20萬至30萬人民幣，向業主租用該舖位。

原告指首三名被告違反其董事責任，未有披露他們與雅明和名峰之間的關係，促使卓悅化粧品以一個較高的價錢，使用該舖位，從而賺取中間差價。卓悅化粧品因此損失，約4124萬港元。

案件編號：HCA1937/2021