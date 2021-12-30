確診Omicron國泰空少家人同告染疫　又一城望月樓今午停業清毒

Omicron威脅愈演愈烈，國泰航空一名居於屯門嘉悅半島、早前確診的空少，今午（30日）證實染Omicron，而他確診前曾與兩名家人到九龍塘又一城望月樓與吃飯，最新消息稱，其中一名家人亦告染疫，而望月樓下午已暫停營業消毒，大批政府人員在現場視察，亦有身穿保護衣物人員戒備。



望月樓下午貼出通告，指為顧及客人及員工健康安全，決定今日下午暫時停止營業，以便全店員工接受更緊密醫學監察。《香港01》現場所見，有大批政府人員在食店內調查，亦有穿保護衣物人員戒備。現場消息指，場內已完成消毒，現時有大批政府人員在內安排防疫措施。

據衞生防護中心早前公布，一名44歲男機組人員居於屯門恆貴街1號嘉悅半島1座。他於十二月十四日於香港進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性，其後於十二月二十二日離港前往美國。他從美國經航班CX2807於十二月二十五日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心檢測結果呈陰性，但其後於社區檢測中心檢測結果呈初步陽性，他沒有病徵，Ct值少於30，涉及N501Y和T478K變異病毒株。