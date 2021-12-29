新冠肺炎｜收緊機組人員檢疫　曾祈殷指屬好的起步點　倡設罰則

機組人員檢疫收緊，政府即將要求抵港的機員首三日必須住檢疫酒店，之後才能回家監察，以減低風險。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（29日）在港台節目《千禧年代》指，新措施有幫助，為「好的起步點」。雖然不贊成居家檢疫，相信政府與航空公司有溝通，新措施可以平衡防疫及業界需要。不過，他指政府有需要加入法律上罰則，並審視其他可以減少機組人員入社區的安排。



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醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，新安排對社會及機組人員而言合理，雖然政府應該更早推行，仍然為好的起步點。他指，變種病毒株Omicron潛伏期為3至5日，安排機組人員首3日入住檢疫酒店可以防止個案走入社區，相信政府與航空公司有溝通及妥協；而機組人員有必要於3日後要守規矩，避免去多人活動或商場等。

他指雖然不贊成家居檢疫，因會影響其他人，不過新安排可平衡防疫要求及航空公司的人手安排，而若日後再有個案走漏，相信政府會再調整。他建議，運房局可趁此機會要求航空公司增聘人手，以備有足夠機師應付安排。

不過，他指現時若機組人員違規，主要由航空公司負責，認為政府有必要考慮加入法律上罰則，並審視其他可以減少機組人員入社區的安排，包括派人上門檢測、提供日用品等。他指，因本港為高度密集城市，交通工具及商場均多人，相信若變種病毒株Omicron流入社區並爆發第五波，病毒將會在社區快速傳播。

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇日前建議政府於明年3月前推出疫苗護照，曾祈殷指疫苗護照對公共系統有好處，而於明年3月推行未嘗不可，認為政府若有意推行應加快，令學生、家長等可以預早安排。

港九勞工社團聯會主席林振昇於同一節目指，認同疫苗護照屬政府的研究方向，有助爭取與外地通關。不過，有打工仔擔心配套細節上的安排，認為可集中高危工種，或僅以鼓勵性質推行，如限制進入部份場所。他亦指，部分行業接種率高，如公務員等亦將有相關安排，認為疫苗護照對推高接種率作用不大。