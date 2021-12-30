新冠肺炎｜傳禁宿霧航空馬尼拉航班飛港　中介料或逾千菲傭難來港

疫情持續，Omicron來勢洶洶，衞生防護中心昨（29日）公布，一名36歲乘坐宿霧太平洋航空5J272來港的菲傭確診，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。

外傭業界今日（30日）凌晨收到消息，指宿霧太平洋航空來港航班將被熔斷兩星期，香港僱傭代理協會主席張結民今證實說法，他指航空公司三缺一後，大部分原定近兩星期來港的菲傭將叫停，預計過千菲傭暫緩來港。

香港僱傭公會主席陳東風則表示，業界及僱主急需變陣趕撲機票，免外傭抵港計劃受阻，亦要更改隔離酒店預訂，「千辛萬苦先訂到間房，依家一夜化為烏有。」

另有業界人士憂慮，其餘兩間航空公司亦隨時面臨被熔斷風險，僱主有排煩：「熔斷機制收到咁緊，菲律賓疫情又無顯著緩和，另外兩間都唔知飛得幾耐。」



近8日2名乘宿霧太平洋航空抵港菲傭確診 或因再有新個案觸發熔斷

一名36歲乘坐宿霧太平洋航空5J272來港的菲傭確診，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株，而根據最新航班熔斷機制，如一條航線7天內有4名或以上乘客抵港時確診，該航線須熔斷14天。翻查資料，連同上述菲傭，由本月22日至昨日有2名5J272來港的菲傭確診，因此不排除最新再有人「中招」而觸發熔斷機制。

機場數據網站顯示馬尼拉抵港5J272航班已取消

宿霧太平洋航空現時每日營運航班5J272從馬尼拉抵港，記者翻查宿霧太平洋航空官網及機管局航班資料，明日及後日的選項中，均未見相關航班詳情；機場數據網站FlightStats則顯示相關航班已被取消。

菲律賓飛港航空公司「三缺一」 僱傭公會陳東風：業界手忙腳亂

香港僱傭公會主席陳東風則指，今早業界接獲消息後手忙腳亂，需即時安排變陣工作。他提到，僱主在未獲航空公司即時退款的情況下，已急需「捱貴價」付費預訂另一航空公司，由於目前全港只有3間航空公司來往本港及菲律賓，相信三缺一後機票價格會進一步上漲，「會坐地起價，另一邊廂退款又需時，要等3個月同半年。」

難即找機位 已預訂隔離酒店更頭痛 料影響600-1000菲傭

他續指，倘未能及時搶購機票，安排外傭如期抵港，已預訂的隔離酒店房間亦會受到影響，「隔離房間仲麻煩過機票，唔一定可以重新安排，千辛萬苦先訂到間房，依家一夜化為烏有。」他估計，受影響的菲傭涉及最少600人。香港僱傭代理協會主席張結民亦指，航空公司三缺一後，大部分原定近兩星期來港的菲傭將叫停，預計過千菲傭暫緩來港。

業界稱僱主有排煩 料菲傭「身價」短期內或回升至7000元

另有業界人士憂慮，其餘兩間航空公司亦隨時面臨被熔斷風險，僱主有排煩，最新由近萬元天價回落至5000元左右的外傭月薪，隨時又回升至7000元：「熔斷機制收到咁緊，菲律賓疫情又無顯著緩和，另外兩間都唔知飛得幾耐。」