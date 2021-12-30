禁售象牙｜象牙店湧現最後掃貨人潮　買象牙筷市民：支持保護大象

香港明日（31日）起全面禁止象牙貿易，代表在本港有過百年歷史的象牙貿易步入終結。上環多間象牙店今日（30日）人頭湧湧，不少市民趕尾班車購入象牙產品，有店舖店外有約10人長龍。

有花費約2,000元買象牙產品市民表示，將用作收藏，坦言「用開有感情」；亦有市民認為象牙筷子用較普通筷子耐用，故在禁售前掃貨。不過購買象牙產品的市民不約而同支持禁售政策，亦希望可保護到大象。



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明日起全面禁止管有象牙作商業用途

政府於2018年立法禁止象牙的進出口和逐步淘汰本地象牙貿易，並將由明日起全面禁止管有象牙作商業用途。上環多間象牙店貼出「清倉大平賣」、「值得珍藏」、「最後今日」等字句。而象牙舖今日亦門庭若市，店內擠滿購買象牙產品的市民，有較細小店舖外面更有人龍等候。另外，亦有不少市民在櫥窗外張望。

花2000多元買象牙手鏈 坦言象牙筷與普通筷無分別：只係用開有感情

花費2,000多元購買象牙手鏈的Sam指，家中一直使用象牙筷子，認為雖然與普通筷子無甚分別，惟「用開都有感情，之後都係攞嚟自己收藏」。他又指，主要購買可使用的物品，「擺個啲就麻麻地，無咩用咁，同埋好貴」。而今日象牙舖聲稱大減價，Sam稱一對筷子仍索價數千元，不清楚是否已有優惠。對於禁售政策，他認為「如果係保護大象都應該嘅，不過可能業界就慘啲」。

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買象牙產品但支持保護大象 市民：應該停啦 繼續落去無意思

於象牙舖外排隊的市民陳小姐指得知禁售後，早前已購買象牙筷子，今日陪朋友一同選購。她直言「不嬲都有用開」，認為象牙筷子較普通筷子耐用，「我細個開始用到𠵱家，用咗幾十年啦，都習慣咗」。她又認同推行禁售政策，「都畀咗咁多時間（象牙商）清貨，都應該停啦，繼續落去無意思」。不過政策豁免「古董象牙」買賣，被問到將來會否改為購買古象牙，她指如有需要亦會繼續購買。

市民毛先生今日亦到象牙舖選購，不過最後沒有收穫。他指家中一直有使用象牙筷子，今日趁禁售前最後一日到象牙舖選購，不過認為價錢「無平到」，故沒有購買。他笑言象牙筷子「用落無咩感覺，唔用又唔會食唔落飯」，對禁售政策亦沒有太大感覺。