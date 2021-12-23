禁售象牙｜象牙舖割價急清貨　港仍剩47公噸　老店東主嘆風光不再

逾百年歷史的象牙貿易剩餘一個多星期將要劃上句號，上環剩餘零星的象牙店舖相繼「告急」，貼出「象牙狂減」、「要錢不要貨」的大字報，但求「死線」來臨前把手上的象牙通通放售。

有老店剩餘不少象牙存貨，近月以筷子最暢銷，東主有感象牙業早已風光不再，靠本地狹窄市場根本無法完全吸納，但結業在即未見割價促銷，「（禁售後）不如自己欣賞，又唔係無飯食」。



禁售象牙系列：

禁售象牙｜環團憂商戶新象牙扮古董象牙出售 促政府收回存量銷毀

+ 6

近期訂購象牙筷子大增 1990年起行業開始萎縮

象牙店相繼結業，在上環皇后大道中經營75年的「恒昌象牙」，依照漁護署派發信件定下的限期，12月30日就要與街坊道別。梁氏夫婦近日忙不停，象牙筷子訂單大增，以往每次最多僅售1、2對，當即將變成「禁售品」，有客人一訂就是10對、20對。

不過，大件的象牙裝飾仍無人問津，儘管雕工如何精美，老闆梁先生明白香港地地方細，「買咁大支，點夠位擺？」。他不打算賤價大平賣，看着政府信件感無奈，「做埋今年最後一日都唔得，否則就好嚴重，又罰錢又坐監」，剩餘存貨或放在自己的飾櫃獨自欣賞。

「恒昌象牙」傳到第三代，招牌由著名書法家區建公所寫，曾經歷象牙業最風光的年代。當年象牙可出口貿易，雖不及大行原料買賣貨如輪轉，但靠做外國客生意尚可糊口，但1990年起象牙貿易禁令生效，市場收窄至本地，象牙雕刻工匠紛紛轉行，生意大幅下滑。談及非洲象牙買賣大限將至，梁太甚是勞氣，批漁護署不近人情，只盼賣得一件得一件。

昔日象牙廠轉主打出售麻雀

另有曾開設象牙廠的小店，商品不再主打象牙，收在飾櫃裡塵封，反之店內被各式各樣的麻雀周邊商品佔據大部分空間。老闆何先生對象牙生意不抱期望，「佛系」散貨，直言「以前全部靠出口，被禁後根本無出路，大平賣都未必有人買，可有可無嘛。」

他憶述當年設工場生產，工人日賺最多數百元，對比當時月薪不足千元的寫字樓工作，算是不俗收入，但禁貿後象牙業走下坡，有手藝卻感無用處，心灰意冷說：「失傳都無辦法啦，依家學都無用。」

五年寬限期售出16.6公噸象牙

《瀕危野生動植物種國際貿易公約》規定，1990年起禁止非洲象牙國際貿易，當時靠業界申報象牙庫存量約670公噸；至2016年底行會通過禁貿三部曲，逐步淘汰本地象牙貿易，預告今年12月31日全面禁售，古董象牙不受影響，當時象牙存量剩餘75.2公噸。漁護冀透過這五年寬限期，讓業界轉型及處理手上存貨，明言不會賠償。

但是本地象牙銷情淡薄，截至今年11月，仍剩餘47.1公噸存貨，即近5年僅售出16.6公噸象牙。近年走私象牙情況仍然活躍，其中2017年達64宗，合共檢獲7,300公斤象牙及象牙製品。

漁護署：業界有充裕時間處理及轉型

漁護署回覆指，只有少數象牙工匠仍從事象牙業，據早前問卷調查，有數名象牙工匠希望接受再就業培訓，已轉介予僱員再培訓局，亦會繼續協助受禁貿影響的工匠再就業。該署亦盡力配合象牙商的銷售安排，例如彈性處理象牙商將象牙經拍賣行或其他展覽場地的管有許可證的有效期，由拍賣及展覽期間延長至今年12月30日，認為業界應有充裕時間處理其管有的象牙及進行業務轉型。

發言人又指，會透過市場巡查、監察網上買賣平台、情報收集及分析等措施打擊本地非法象牙貿易，違例者最高可被判罰款一千萬元及監禁十年，有關物品亦會被充公。