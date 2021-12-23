禁售象牙｜環團憂商戶新象牙扮古董象牙出售　促政府收回存貨銷毀

香港象牙貿易將於本月31日全面禁止，代表在本港有過百年歷史的象牙貿易步入終結。目前條例中豁免「古董象牙」包括已滅絕長毛象牙的貿易及買賣，動物保育團體「香港野生救援」指，由於非洲象牙與古董象牙「肉眼分唔到」，擔心有商戶魚目混珠，以古董象牙的名義出售非洲象牙。團體又促政府收集並銷毀現存逾40公噸象牙存貨。

漁護署則指，象牙禁售實施後會加強市場巡查。貿易商若要管有古董象牙作商業用途，須提供證明有關象牙符合古董象牙的定義。



禁售象牙系列：

禁售象牙｜象牙舖割價急清貨 港仍剩47公噸 老店東主嘆風光不再

環團：非洲象牙同古董象牙肉眼分唔到

政府於2018年立法禁止象牙的進出口和逐步淘汰本地象牙貿易，並將由本月31日起全面禁止管有象牙作商業用途。野生救援在2013年至2014年曾就本港象牙商情況進行調查，並訪問過百間象牙商，形容當時為象牙買賣高峰期。至今年團體再進行類似調查，發現逾80%曾訪問的象牙店已關閉或轉型，有部份則指計劃改為出售獲豁免的古董象牙。

野生救援形容「非洲象牙同古董象牙肉眼分唔到，只有去實驗室檢驗先會分到」，因此擔心部份象牙商會魚目混珠，聲稱出售古董象牙，但實際上是被禁的非洲象牙。野生救援批評，政府設豁免「畀咗機會有心犯法嘅人」，故促政府修改法例，同時禁止古董象牙買賣，以及禁止私人送贈行為。

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至上月仍有47公噸象牙存貨 漁護署稱會加強巡查

團體又不贊成政府賠償象牙商，認為有機會變相鼓勵「新象牙混入記錄咗嘅象牙，攞多啲賠償」。根據漁護署記錄，截至今年11月本港仍剩餘47.1公噸象牙存貨，野生救援建議政府應收回全部象牙存貨並銷毀。

漁護署回覆指，古董象牙在規管制度下可獲豁免繼續進行貿易。象牙禁售實施後，該署會加強市場巡查，貿易商若要管有古董象牙作商業用途，須提供證明有關象牙符合古董象牙的定義；可用作證明為古董象牙的證明，包括合資格的鑑定評估或科學測齡方法，以確定物品的來源及年份。

至於走私象牙方面，海關指會透過風險評估及情報分析，在海陸空邊境對旅客、貨物、郵包和運輸工具進行查驗及監控，並與本港、內地及海外相關執法部門保持緊密聯繫，加強情報交流及適時採取聯合行動，以有效打擊走私受管制物品，包括瀕危物種的活動。