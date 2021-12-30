立場新聞案｜以刑事罪行起訴　引國安法保釋條款　終院裁定適用

《立場新聞》前總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐，兩人同被控串謀發佈刊印煽動刊物，這罪名是根據香港法例第200章，《刑事罪行條例》作出起訴，雖然並非引用《港區國安法》提控，但控方仍要求法庭以《國安法》的保釋門檻作參考，即除非法庭有充足理由相信，被告不會再作出危害國家安全的行為，否則不能給予保釋，比一般的刑事罪行的門檻高，最後鍾及林的保釋申請均被拒，並要還柙至2月25日再提訊。



早前羊村繪本案的5名被告，亦遇上同樣情形，其中一名被告曾爭議他們並非被控違反《港區國安法》，認為法庭不應採用《國安法》的保釋條款，更一度上訴至終審法院，惟終院認為繪本案是涉及構成危害國安的罪行，故引用《國安法》的保釋條文亦適用。



控方引用刑事罪行條例起訴

《立場新聞》案的兩名被告鍾沛權（52歲），林紹桐（34歲），以及一間名為Best Pencil (Hong Kong) Limited，被控一項串謀發布及/或複製煽動刊物，控罪是根據香港法例第200章，《刑事罪行條例》第10(1)(C)條。鍾及林的控罪指他們在2020年7月7日至2021年12月29日期間，在港串謀其他人發布及/或複製煽動刊物。

兩名被告今申請保釋被拒。(詳看下圖)

控罪最高刑罰入獄2年罰款5千

這項罪名的最高刑罰是罰款5千元及監禁2年。就一般刑事案件而言，由於調查需時，案件經首度提堂後，仍會經過多次押後及不同的法律程序，才會進入審訊階段，這段期間可能已花上數月甚至逾年。如果所涉罪行的最高刑罰不太高，若被告被控後不獲保釋，他們一直被扣留至審訊，可能被拘留的時間已比要服的刑期還要長。故在一般的刑事案件中，若要經長時間的押後，除非有特殊情形，法庭一般會考慮讓被告保釋直至審訊。

國安法保釋條件須證不再作危害國安行為

然而《港區國安法》第四十二條有關保釋的條文卻列明：「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋。」這意味着，若以《國安法》的保釋條件作門檻，被告不但要令法庭相信他們會依時到法庭應訊，更要令法庭相信他們在保釋期內，不會再干犯危害國家安全的行為。

繪本案被告伍巧怡曾就被拒保釋問題上訴終審法院。(資料圖片)

繪本案被告曾上訴至終院

前香港言語治療師總會的5名成員，被指出版的3本兒童繪本中，包含涉及引起憎恨及藐視特區政府的言論而被控，被控以與鍾及林一樣的罪名，當時控方已要求法庭採納《國安法》的保釋條件，最後全部被拒保釋。被告之一的伍巧怡，曾就被拒保釋的決定上訴至終審法院，並爭議控方現只以《刑事罪行條例》作出起訴，質疑《港區國安法》的保釋條文是否適用於非《國安法》的案件。

國安法立法原意維護國家安全

終院早前拒絕其申請，並在本月14日頒下判辭指，《港區國安法》的立法原意，是透過這法與本地法律相輔相成，去維護國家安全，當中必涵括涉及意圖引起憎恨特區政府或激起離叛；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力等罪行。

涉及危害國安行為可引用國安法保釋條款

再者，保釋條文提及的是「危害國安的行為」，認為應包括在《國安法》及本地法律下的罪行，加上《基本法》第23條列明香港要自行立法禁止煽動叛亂的行為，與《國安法》合併解讀後，認為涉及《國安法》範疇的罪行，即使非引用《國安法》起訴，若會構成危害國安的罪行，均可引用《國安法》的保釋條文作考量。

由於法官認為繪本案所涉罪行，涉及構成危害國家安全，故裁定引用《國安法》的保釋門檻亦合適。