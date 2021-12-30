立場新聞案｜鍾沛權林紹桐被拒保釋　控方：不排除有更多人被捕

警方國安處昨（29日）早展開行動，派員至《立場新聞》在觀塘的辦公室搜查，並拘捕3男3女《立場新聞》現任或前任高層，包括《立場》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩，而《立場》副採訪主任陳朗昇則協助調查。其中鐘、林二人今午（30日）被押送至西九龍法院提堂，他們與註冊公司「Best Pencil (Hong Kong) Limited」一同被控串謀發布/或複製煽動刊物。林因身體不適仍留醫，今未有到庭應訊。控方指警方仍需時調查，並透露不排除更多人被捕，裁判官最後准案件押後至2月25日再提訊，亦反對讓兩被告保釋。



兩被告保釋被拒

控方申請案件暫毋須答辯，要求押後8星期再訊，並指警方已有足夠證據起訴各被告，惟警方昨剛到《立場》公司作出搜捕，獲得許多新證據，包括6膠箱的文件、逾60部電腦、27部硬盤等，須作進一步調查，警方不排除更多人會被捕，羅官終批准押後申請。

兩名被告均有保釋申請，同遭控方反對。另一名代表林紹桐的曾藹琪大律師保釋陳詞前透露，最新消息指林現已出院，但授權大律師在其不在場下進行保釋陳詞。羅官聽罷雙方陳詞後，拒絕兩人保釋申請。由於林今未有到庭，明早須到庭聽取控罪。

陳朗昇對兩被告保釋被拒覺傷感

《立場新聞》前副採訪主任陳朗昇在聆訊後表示，雖然已有心理準備，但仍對法庭拒絕兩人保釋感到可惜及傷感，又指由於案件仍在調查中，不便評論，冀二人在羈押生活中平安、平靜，他亦會幫忙照顧其家人及公司前同事。

吳靄儀及何韻詩等今午在警署獲准保釋。(詳看下圖)

鍾及林外另有一公司被控

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）同被控一項串謀發布/或複製煽動刊物，指他們違反香港法例第200章，《刑事罪行條例》第10(1)(C)條，指他們於 2020年7月7日至 2021 年12月29日期間（包括首尾兩日），在香港串謀其他人發布及/或複製煽動刊物，即具以下意圖的刊物：

(a)引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛：

(b)激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；

(c)引起對香港司法的惱恨、藐視或激起對其離叛

(d)引起香港居民間的不滿離叛：

(e)煽惑他人使用暴力：及/或

(f)慫使他人不守法或不服從合法命今。

除了林紹桐因為不適留院而未上庭外，Best Pencil亦沒有派代表上庭。

警方昨拘捕立場新聞的現任及前任總編，並搜查其辦事處。(詳看下圖)

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林血壓偏高望可留院觀察

代表林紹桐的大律師梁嘉善表示，林現仍在醫院留醫，已獲醫生簽紙可出院，但因其血壓偏高，希望可留院繼續觀察。梁大律師另指林有申請保釋，惟尚未確定其何時能出院，暫未能索取指示。

出庭通知書已送達公司

至於註冊公司Best Pencil （Hong Kong Limited），控方代表署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟指該公司只剩下蔡東豪一名董事，惟他目前不在香港。控方今早向公司的前行政主任及助理總編輯派發出庭通知，惟遭2人拒絕簽收。及至下午1時許，控方再將出庭通知送至其位於觀塘的辦公室，獲一名員工簽收，控方因而認為出庭通知書已經根據條例送達。

案件編號：WKCC 5281/ 2021