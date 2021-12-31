消費券｜首批餘額今到期　逾9成金額已花光　提你最後12小時衝刺

5,000元電子消費券今年暑假開始發放，首批申請的市民要注意！首批在8月1日，透過AlipayHK、Tap＆Go或WeChat Pay HK領取消費券的市民，其最後一期消費券有效期會在今日（31日）屆滿，未使用的消費券餘額將在有效期後自動失效。

政府發言人回覆查詢時指，截至11月底，首批透過此3大平台領取的消費券，超過90%金額已被使用，相信在今日或之前仍未使用的消費券金額應不高，若有市民仍未花光消費券，要把握最後12小時衝刺！



政府發言人表示，根支付寶香港、Tap＆Go拍住賞及WeChat Pay HK三間平台的資料，截止11月底，首批透過此3款電子錢包發放的消費券，超過90%的金額已被使用，相信在12月31日或之前仍未使用的消費券金額應不高。

政府又強調，一直透過不同渠道，包括網站、宣傳短片、新聞稿及社交媒體，提醒市民其消費券的使用限期。相關儲值支付工具營辦商亦在消費券使用限期屆滿前，以手機短訊或應用程式推送通知提醒仍未用完消費券的市民其消費券的餘額及使用限期。

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另外，以此3大平台領取消費券，而在9月1日才獲發第一期的市民，其消費券有效期亦會順延一個月至明年1月31日，若他們未能於限期前使用全部消費券，餘額逾期亦會自動失效。

至於以八達通領取消費券的市民，由於八達通分3期派發消費券，若於8月1日領取首期消費券，而「合資格消費」已於上月累積總額達4,000元，已經可以領取第3期消費券。

由於八達通不設使用期限，但若登記人於首期消費券發放起計7個月內的「合資格消費」累積總額少於4,000元，便不會獲發放第3期的1,000元消費券。以首批領取消費券的市民計算，只須於2022年3月31日或之前累積滿4,000元合資格消費，即可獲發第3期消費券。