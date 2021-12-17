消費券│AlipayHK等3大平台　餘額1月1日將過期失效　八達通呢？

以八達通收取消費券之市民，由昨日（16日）起領取最後一期1,000元消費券。但提提大家，若以支付寶香港、Tap＆Go拍住賞或WeChat Pay HK領取消費券的市民，於8月1日領取首期消費券，最後一期消費券有效期至12月31日，未使用的消費券餘額將在有效期後自動失效。



選擇Tap & Go「拍住賞」的市民於政府指定網頁登記後，下載Tap & Go程式後經四個步驟便可成功申請。（tap and go網頁圖片）

仍有消費券餘額的Tap＆Go拍住賞用戶，陸續收到電話訊息提醒，最後一期消費券有效期至12月31日，未使用的消費券餘額將在有效期後自動失效。

仍有消費券餘額的Tap＆Go拍住賞用戶，陸續收到電話訊息提醒，最後一期消費券有效期至12月31日，未使用的消費券餘額將在有效期後自動失效，曾自行增值的餘額，會於消費券失效後一個月內自動存入其「拍住賞」主帳戶。

港府今年所推出的5000元電子消費券，市民可以選擇使用四個不同的電子平台領取，於7月起接受登記，8月1日開始獲款。由於消費券的使用期只有三個月，意味著10月1日領取第二期消費券的支付寶香港、Tap＆Go拍住賞或WeChat Pay HK用戶，最後一期消費券有效期至12月31日，未使用的消費券餘額將在有效期後自動失效。而市民若於9月1日獲發第一期消費券，有效期至明年1月31日。

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另外，若用戶不知道自己是否已用完消費券，可透過支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK應用程式，內容均設有消費券計劃專區並可作查看。

另外，市民昨日（16日）起可為八達通增值最後一期金額，而透過八達通領取消費券用戶則不設使用期限，但需要在領取第一期消費券後七個月內的「合資格消費」累積總額不少於4000元，可獲取最後一期消費券。如果一直未有領取消費券的市民，八達通早前宣布延長領款時間，每期消費券需於2022年9月30日或之前領取，逾期將被視作放棄該消費券。