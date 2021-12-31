百物騰貴｜電車申請加價11%　普通票加至2.9元　小童長者各增1毫

香港電車今日（31日）宣布，已向運輸署申請，將普通票價由現時2.6元增至2.9元，增幅達11%，小童和長者優惠票價亦會分別由1.3元和1.2元，增至1.4元和1.3元，希望加價申請可於明年獲批准及生效，以應付持續上升的營運成本，強調新票價生效後，電車仍是全港最經濟實惠的交通工具。



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香港電車表示，去年受疫情重挫，2020年客量較前一年大跌24%，全景遊電車、電車派對等亦因防疫需要而長時間停運，嚴重打擊公司收入。

該公司又指，車費是其收入的最主要來源，惟其增幅一直落後通漲，過去20年，僅曾於2011年和2018年調整票價，加幅合共僅6毫，惟同一時期的綜合消費物價指數持續增長，合共上升超過45%，形容經營環境嚴竣，在營運成本不斷上升下，今次加價對香港電車而言，是十分重要。

製作電影《梅艷芳》的公司宣布於今年12月30日舉辦電車免費乘車日。（電影公司圖片）

香港電車申請，將普通票價由現時的2.6元增至2.9元，增幅達11%，小童和長者優惠票價亦會分別由現時的1.3元和1.2元，增至1.4元和1.3元，冀能應付持續上升的營運成本，希望新票價能於明年獲批准和生效，又強調新票價生效後，電車仍是全港最經濟實惠的交通工具。