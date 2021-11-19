周末搭車有優惠　電車周六免費搭　長者周日坐港鐵巴士渡輪免費

本周末一連兩日，有多項交通工具推出長者日免費乘搭優惠，長者在周日（21日）「長者日」可免費乘搭大部分公共交通工具外，電車公司亦在周六（20日）舉辦免費乘車日活動，全港市民均可無限次乘坐電車。



周六電車公司將辦免費乘車日，市民可以無限次免費坐電車暢遊港島。而後日的長者日，電車公司亦會繼續讓65歲長者免費乘搭，下車時只需出示長者咭或身分證明文件，就無須拍八達通或付費。

周日多項交通工具長者免費 港鐵、九巴要求用長者八達通

其餘交通工具，包括港鐵、九巴及龍運巴士、新巴城巴、嶼巴、新渡輪3條航線、天星小輪、6條綠色小巴線，均會在周日免費讓長者乘搭。惟港鐵及九巴需要長者使用長者八達通，但天星小輪、新巴城巴等則要出示身分證明文件而不需拍八達通，長者上車時要留意如何才能免費乘搭。

除公共交通外，周日亦有多項景點、博物館及消費優惠提供予長者，可到長者日網頁解。

▼「長者日」免費乘搭交通工具詳情▼

