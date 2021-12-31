男警涉指兩案事主不再提供口供　令調查延誤及終止　被控行為失當

一名男警涉分別在兩宗盜竊及詐騙案中，偽造調查結果，訛稱報案人不再提供口供，並要求警方不要再聯絡她，致兩案的調查延誤及終止。已被停職的男警，被控兩項公職人員行為失當罪，案件今（31日）在沙田裁判法院提堂，由於辯方需要索取文件及提供法律意見，案件押後至明年2月25日再訊，期間男警獲准保釋。



被告温志煒（49歲）被指於2018年12月23日至2019年5月30日期間，身為警務人員而作出不當行為，即虛假地在案件TSRN 18023685的警察檔案調查報告、以及M.12和M.14的紀錄中，指陳詩媚曾通知警方，她不會就一宗指稱的店舖盜竊案提供口供；亦虛假地在案件編號STRN18037323的警察檔案調查報告、以及M.2的紀錄中表示，詐騙案受害者郭麗英，曾要求警方不要再聯絡她，導致兩案的調查延誤及警方的調查終止。

裁判官准被告保釋，但期間不得離港，要交出旅遊證件，居住在報稱的地址，以及不得接觸控方證人。

案件編號：STCC3724/2021