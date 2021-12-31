警長偷同袍信用卡買iPhone　曾被讚是警隊模範榜樣　判囚22月

交通警發現放在警署儲物櫃銀包內的信用卡被盜，並用以購買近3萬元iPhone等物品，他曾因舊信用卡不翼而飛領取新卡，卻發現新卡竟一度被換回曾被盜的舊卡。曾用相鄰儲物櫃的警長被揭發為偷竊者，早前承認以欺騙手段取得財產及盜竊等6罪，辯方求情指，警長獲同僚稱讚為警隊中的模範榜樣，只是因升職後壓力大增，患上適應障礙而犯案。他今（31日）被判入獄22個月。



法官判刑時指，不接納被告稱犯案時沒有考慮後果的說法。但法官接納被告犯案，與原本性格不符，亦認為其重犯機會低。

被告劉晉寧（37歲，警員）承認於2019年2月11日至3月2日，在上水警署偷竊兩張信用卡，並以該信用卡購買了3部價值9899元的iPhone手機，及在麥當勞購買價值11元的貨品。

事主與被告用相鄰儲物櫃

案情指，事主與被告在2017年時同為交通警，二人獲分派相鄰的儲物櫃，而事主當值時會把信用卡放於警署儲物櫃。

發現補發信用卡被換回舊卡

事主在2019年2月16日發現信用卡不翼而飛，並出現未獲授權的交易，事主後來獲補發新信用卡，但不久後，他發現新卡被換成舊卡，並再發現新卡被盜用，他之後取消了該信用卡，卻又發現舊卡再被換回新卡。

事主的信用卡最終被用以購買3部iPhone及麥當勞價值11元的貨品，共值近3萬元。被告於2019年3月7日被捕。

求情稱升職受壓患適應障礙

辯方求情指，被告自2019年升為警長後，倍感壓力，更患上適應障礙，因此而犯案，他對於身為警隊一分子感到自豪，但現在卻一手摧毀了自己夢寐以求的工作，更令警隊蒙羞。

辯方又指，案中事主已撰信表示原諒了被告，望法庭考慮被告過往有良好品格，更獲警署警長寫信讚揚他為警隊中的模範榜樣，予以輕判。

案件編號：DCCC767/2020