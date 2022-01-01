元旦冬泳｜「刻苦」除障礙　傷健組冠軍：人哋練一小時我練兩小時

去年因疫情停辦的元旦冬泳今日（1日）在淺水灣復辦，吸引逾500多名健兒參賽，當中不少傷健泳手克服身體障礙，完成600公呎賽事。傷健組冠軍黃健明因小兒麻痺下肢乏力，但仍堅持參賽30多年，其成功要訣在於「刻苦」，「人哋練一小時，我就練兩小時，游水係講兩樣嘢，速度同耐力，速度我唔及人，就練好耐力，否則以我呢個情況，無可能克服到」，他又透露迎戰冬泳心得，「每日浸十分鐘凍水適應，持續咗三個星期」。



患小兒麻痺症的63歲黃健明在傷健組以第一名衝線，他自1984年起參賽，至今超過30多年，由於下半身不能發力，只能靠雙手划水，他分享成功要訣在於「刻苦」，「因為只靠上身，所以泳姿要流線型，雙手要揣摩海浪，要去克服，有教練教我，唔好逆浪要順住去，同埋自己要刻苦練習，人哋練一小時，我就練兩小時，游水係講兩樣嘢，速度同耐力，速度我唔及人，就練好耐力，我幾乎每日都有練，否則以我呢個情況，無可能克服到。」

黃健明指，游冬泳一定要適應水溫，否則十分危險，惟疫情下康文署不少冷水泳池關閉，所以他堅持每日浸凍水去訓練，「冬泳前每日都沖凍水涼，浸十分鐘適應，持續三個星期，開頭感覺係好凍好涼，但無游開凍水跳落去好危險。」

新年伊始，黃健明期望疫情盡快退卻，港人身體健康，盼港人能一起同舟共濟，迎接新一年。